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竹市立委選戰成四腳督？傳柯文哲妹妹將參選、粉專悄上架 民眾黨證實回應

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柯美蘭參選竹市立委前奏！臉書粉頁開張主打「新竹更亮眼」身穿醫師袍

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民眾黨主席柯文哲妹妹柯美蘭將參選竹市立委，粉專今天上線。圖／取自柯美蘭臉書
民眾黨主席柯文哲妹妹柯美蘭將參選竹市立委，粉專今天上線。圖／取自柯美蘭臉書

民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭傳出將代表民眾黨參選新竹市立委，名稱為「柯美蘭」的臉書粉絲專頁今天上線，還放上身穿醫師袍的形象照，主打口號為「新竹更亮眼」，呼應其擔任眼科醫師多年的身分。據悉，柯美蘭已在積極拜會地方人士，但正式獲提名時間還未知。

2024年新竹市立委選戰目前已有國民黨現任立委鄭正鈐、民進黨提名陽明交大特聘教授林志潔，時代力量派出不分區立委邱顯智參選，民眾黨近日也傳出終於敲定由柯美蘭參選，未來新竹市立委選戰將形成「四腳督」的戰局，預料又將掀起全國話題。

柯美蘭粉絲專頁今天上線，已經放上2版本的形象照，分別穿上醫師袍與西裝外套，展現專業與俐落一面。民眾黨新竹市黨部證實，柯美蘭參選立委的團隊已經組建，未來將繼續勤走地方，讓更多人認識柯美蘭，爭取更多支持與認同。

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