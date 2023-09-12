柯美蘭參選竹市立委前奏！臉書粉頁開張主打「新竹更亮眼」身穿醫師袍
民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭傳出將代表民眾黨參選新竹市立委，名稱為「柯美蘭」的臉書粉絲專頁今天上線，還放上身穿醫師袍的形象照，主打口號為「新竹更亮眼」，呼應其擔任眼科醫師多年的身分。據悉，柯美蘭已在積極拜會地方人士，但正式獲提名時間還未知。
2024年新竹市立委選戰目前已有國民黨現任立委鄭正鈐、民進黨提名陽明交大特聘教授林志潔，時代力量派出不分區立委邱顯智參選，民眾黨近日也傳出終於敲定由柯美蘭參選，未來新竹市立委選戰將形成「四腳督」的戰局，預料又將掀起全國話題。
柯美蘭粉絲專頁今天上線，已經放上2版本的形象照，分別穿上醫師袍與西裝外套，展現專業與俐落一面。民眾黨新竹市黨部證實，柯美蘭參選立委的團隊已經組建，未來將繼續勤走地方，讓更多人認識柯美蘭，爭取更多支持與認同。
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