TPASS上路...桃園國道客運班班客滿 挨批「通勤族地獄」

TPASS月票上路後，桃園往返台北的國道客運乘客大幅上升，包括藝文特區往圓山捷運站的9023、藝文特區往台北內湖科學園區的9005等路線，排隊人潮都綿延1、2公里，民眾甚至需等3班車才有位子，即使加開接駁公車到捷運山鼻站，使用率仍不高。市府交通局表示，已督導業者加開班次疏運，縮短候車時間，由於TPASS上線後各運具票價已無差異，也鼓勵民眾多利用機捷或台鐵轉乘。

「6點出門打不到8點半的卡，非常誇張。」每天通勤往返台北的陳小姐表示，每天已經提早半小時出門，但公車班次仍嚴重不足，導致每天幾乎都遲到。

「桃園根本是通勤族地獄。」議員黃瓊慧表示，TPASS上路後收到許多通勤族陳情，表示能在藝文特區準時搭上9005、9005A、9023公車的機會越來越低，交通局回覆不外乎是司機不足或司機請假，導致「暫時性人力不足」，但如此情況幾乎是天天發生，呼籲交通局應協調公路總局加開班次、開放第三家業者經營路線、加開接駁到桃園車站的接駁車，實質改善民眾不便。

議員凌濤也說，TPASS月票上路後，包括9005、9023等熱門路線在上班尖峰時段，乘客約需等2至3班才搭得到車，他曾建議交通局勸導業者計算每站上車人數，將位置預留給後面的乘客，然而目前仍無直接規定，只由司機自主決定，明顯是治標不治本，絕非長久之計，市府仍應檢討客運業成本與司機不足等結構性問題，增加班次供給，才能從根本上解決公車班次不足的沉痾。

交通局公共運輸科長黃心韻坦言，雖市府搭配TPASS月票，增闢接駁公車至機場捷運，讓民眾轉乘機捷往返台北，但7月上路至今，接駁公車每天共14個班次，平均一天僅約22人搭乘，顯示多數民眾仍認為轉乘耗時，希望坐國道客運直達台北。

黃心韻表示，9005、9023等路線班次都已恢復疫情前水準，不過因TPASS帶動通勤人潮提升，加上近日大學生開學返校，導致排隊人潮絡繹不絕；目前已協調9月起清晨上班時間加開班次，監理站也將和業者討論其他解決方式，加速上下班時間疏運。