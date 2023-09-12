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竹北自籌1200萬拚路平 改善30條道路

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
竹北市公所自籌1200萬進行約30條道路改善工程，近期已完成刨鋪。圖／竹北市公所提供
竹北市公所自籌1200萬進行約30條道路改善工程，近期已完成刨鋪。圖／竹北市公所提供

因應新竹縣竹北市快速發展，市公所將交通問題列為首要建設，自籌約1200萬元經費進行隘口里高鐵六路、高鐵九路等約30條道路改善工程，近期已完成道路刨鋪，市長鄭朝方昨表示，要讓駕駛人通行路平有感。

鄭朝方說，竹北市轄內有多條道路因路面年久失修老化、路面坑洞不平及管線單位挖掘假修復不良等問題，影響用路人通行品質，市公所投入經費改善。

隘口里高鐵六路、高鐵九路等多條道路改善工程，近日已竣工通行，包含高鐵六路（高鐵六路與隘口八街路口）、隘口一街（高鐵橋下）、隘口二街（高鐵橋下）、六家五路（高鐵橋下）、六家五路二段（高鐵九路往隘口八街）、隘口三街（高鐵六路至高鐵八路）、高鐵九路（隘口三街至興隆路武館）、隘口二路258巷、隘口老街，以及中正西路、環北路三段、新興路、蓮花路、長園一街、聯興三街、新寮街、華興街、白地街、溝貝街等部分路段。

鄭朝方說，縣政特區的縱向重要道路縣政二路，仍有危險路口潛在待改善的急迫性，未來市公所會持續向中央爭取相關經費，挹注路平、塞車等交通問題改善。

高鐵 鄭朝方 北市

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