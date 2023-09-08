物價飛漲 追加1億 桃園龍山國小重建 終動工

桃園市桃園區龍山國小春風樓拆除重建案，因碰上疫情物價飛漲，工程2度流標延宕多時，地方和中央持續增加工程經費至2.4億元，終成功發包，昨天動土原地重建1棟地上4層的教學大樓，及1棟活動中心，預計2025年5月完工。

龍山國小春風樓老舊，且沒有建造、使用執照，2021年拍板1.4億元拆除重建，中央補助80%、市府自籌20%，原定去年發包，工程2次流標，立委萬美玲等人長期協助推動，後續工程經費調整為2.4億元，由教育部補助約1億6132萬元，市府負擔7868萬元，終於順利發包， 並於昨天動工。

市府工務局長汪在宙表示，基地面積約2萬358平方公尺，原計畫原地興建一棟包含地下停車場、幼兒園及專科教室的多功能建築，經重新設計，改為重建1棟地上4層的教學大樓，及1棟活動中心，戶外增設11個汽車停放空間，工程預計在2025年5月完工。

市長張善政表示，春風樓已有50年歷史亟需重建，但最近萬物齊漲，幾乎所有公共工程都面臨無法發包困境，如今透過市府追加預算順利發包，可說是好事多磨，除了教學大樓，未來活動中心完工以後，附近的里民可充分使用，市府也會緊盯廠商施工進度，希望如期如質完工。