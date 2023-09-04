快訊

海葵走了「雨彈狂襲」 高雄市宣布4個行政區明天停班停課

海葵下午還在澎湖滯留打轉 氣象局曝最新風雨預估

窗戶外發現鞋印！台中女童從9樓墜落送醫搶救不治 媽媽在家被通報才發現

湖口鄉溪水遭污染 潤泰全球歇業楊梅廠惹禍將遭罰

中央社／ 新竹縣4日電

新竹縣湖口鄉德盛溪遭污染，經追查污水是從潤泰全球股份有限公司已歇業的楊梅廠排出。桃園市環保局除下令停止排放，並可依法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

桃園市政府環保局今天發布新聞稿表示，上午8時許接獲通報，新竹縣湖口鄉中山路三段德盛溪發現遭染成藍色情形，環保局隨即派遣5名稽查員前往稽查，並和環境部北區環境管理中心與新竹縣環保局會同稽查，發現潤泰全球股份有限公司楊梅廠因池槽廢水輸送管線破裂，導致藍色廢水流至放流槽，續流至下游德盛溪，污染河川水體。

新竹縣湖口鄉長吳淑君向中央社記者表示，今天獲報德盛溪遭污染，溪水變成藍色、魚群有死亡現象，現場有刺鼻味。

潤泰全球股份有限公司發布新聞稿指出，楊梅廠已從108年4月26日起歇業至今，無生產活動。楊梅廠歇業需辦理廢水解列程序，相關工程委由台塑能源科技股份有公司處理，今天廠商回報因颱風影響，有小部分污水溢流情事發生。

桃園市環保局指出，這次事件是因業者操作不慎造成污染，環保局立即要求業者調派水車緊急應變、抽除藍色廢水，同時派員清理死魚。若限期未清理完畢，將按次處分。

新竹 桃園 污水

延伸閱讀

颱風海葵掃過倒伏路樹多 台南環保局清出32噸

影／新竹德盛溪變藍色多瑙河 禍首找到了！桃園要罰

桃園垃圾車頻誤點惹怨 副市長蘇俊賓親赴焚化廠提解方

影／誇張！颱風天後湖口德盛溪竟染成藍色 鄉長氣跨縣市追凶

相關新聞

影／海葵颱風挹注石門水庫滿了 調節放水沖淤操作

海葵颱風逐漸離開台灣，桃園市復興區石門水庫上游山區昨天深夜至清晨風強雨大，大大挹注水庫水量逼近滿水位，近8個月水位最高，...

種下奇蹟扮智慧農業領頭羊 張善政：轉型智慧農業優勢

桃園市長張善政今天出席「智造農業、種下奇蹟」桃園智慧農業研討會，表態推動桃園智慧農業發展，張善政說，透過研討會給予桃園農...

桃市府秘書處長許淑真今請辭獲准 市府：家庭因素

桃園市政府今天下午公布人事異動，秘書處長許淑真因家庭因素向市長張善政請辭獲准，將由市府參事于建國代理秘書處長一職，明天生...

影／新竹德盛溪變藍色多瑙河 禍首找到了！桃園要罰

新竹縣湖口鄉德盛溪今上午變成一片藍，魚群暴斃，還散發濃濃的刺鼻味。桃園市環保局接獲新竹縣通報，隨即啟動聯合稽查，前往楊梅...

未舉行記者會、僅發新聞稿宣布竹市副市長人事異動 蔡麗清回應了

新竹市政府今天上午未舉行記者會、也未由發言人說明，僅透過群組發出新聞稿，宣布副市長蔡麗清人事異動，9月11日生效，市長高...

有貓膩！苑裡年度限定「鬼門關夜市」 今午突公告停辦

苗栗縣苑裡鎮年度限定的「鬼門關夜市」，令人期待，但公所昨才公告因颱風，規畫的「節慶街道環境裝置藝術」施工作業將順延至周三...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦