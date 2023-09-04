湖口鄉溪水遭污染 潤泰全球歇業楊梅廠惹禍將遭罰

新竹縣湖口鄉德盛溪遭污染，經追查污水是從潤泰全球股份有限公司已歇業的楊梅廠排出。桃園市環保局除下令停止排放，並可依法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

桃園市政府環保局今天發布新聞稿表示，上午8時許接獲通報，新竹縣湖口鄉中山路三段德盛溪發現遭染成藍色情形，環保局隨即派遣5名稽查員前往稽查，並和環境部北區環境管理中心與新竹縣環保局會同稽查，發現潤泰全球股份有限公司楊梅廠因池槽廢水輸送管線破裂，導致藍色廢水流至放流槽，續流至下游德盛溪，污染河川水體。

新竹縣湖口鄉長吳淑君向中央社記者表示，今天獲報德盛溪遭污染，溪水變成藍色、魚群有死亡現象，現場有刺鼻味。

潤泰全球股份有限公司發布新聞稿指出，楊梅廠已從108年4月26日起歇業至今，無生產活動。楊梅廠歇業需辦理廢水解列程序，相關工程委由台塑能源科技股份有公司處理，今天廠商回報因颱風影響，有小部分污水溢流情事發生。

桃園市環保局指出，這次事件是因業者操作不慎造成污染，環保局立即要求業者調派水車緊急應變、抽除藍色廢水，同時派員清理死魚。若限期未清理完畢，將按次處分。