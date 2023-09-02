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新竹棒球場黏土比例僅8% 民代批：連國產車品質都沒有

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView總經理Chad Olsen（右2）7月13日來台進行新竹市立棒球場檢測場勘，了解土層情形。圖／竹市府提供
美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView總經理Chad Olsen（右2）7月13日來台進行新竹市立棒球場檢測場勘，了解土層情形。圖／竹市府提供

新竹市議會組成的棒球場設施改善監督小組昨開會，悍創代表在會議上揭露，棒球場紅土成分經檢測，黏土比例僅8%，不僅不符合國際38%到42%的標準，也遠低於棒球場工程統包需求書中的40%，引起與會民代詫異。市議員林彥甫痛批「這根本不是巨佳說的用進口車標準在檢驗，而是連國產車的品質都不到，實在是有夠扯。」

依據新竹市棒球場新建工程統包需求書的工程施作規範，針對紅土成分，要求「紅磚粉45%、黏土40%、石英砂8%、石灰5%、鹽2%」，明確要求紅土要含黏土40%。

美國大聯盟場務專家在7月中來台檢測場地，並將土壤送進實驗室測試分析顆粒大小、砂礫大小分析、物理特性、土壤質地等級、淤泥與粘土比率、顏色。美方專家也將實驗室分析結果根據USGA規範和專業棒球散裝材料的行業標準比較。

市議員林彥甫說，在他的追問之下，悍創的代表終於在會議上揭露，紅土成分經檢測，黏土的比例僅8%，遠低於工程統包需求書中要求40%的標準。因此BrightView建議內野紅土區必須打掉重做，並點出土層設計也無法符合30分鐘內的排水標準。

「終於知道為什麼職棒球員說新竹棒球場的紅土踩起來怪怪的」，林彥甫說，原來紅土黏土成分僅8%，他認為監造廠商及市府工務單位對於沙、清碎石和紅土的材料根本沒有嚴格把關，「連國產車的品質都沒有達到」。要求市府應盡速決定球場的改善方案，並且在專家的協助下盡快執行，不然拖愈久只會讓民眾失去信心。

針對棒球場紅土檢測黏土比例只有8%，各黨派議員都紛紛表態，也參與會議的民眾黨議員宋品瑩表示，「我想這就是為什麼台灣上百間實驗室都不願意幫新竹棒球場檢驗土壤，因為一旦說出真相，就得承受被綠營側翼網軍、某美國教授等人的攻擊。」

同樣身為監督小組成員的民進黨市議員楊玲宜認為，根據BV公司的檢測報告指出，黏土比例僅有8%，比例過低，市府應當盡速要求廠商改善這項缺失。並強調後續無論市府要執行哪項方案，都應該要「回歸契約精神改善球場環境」，拚明年3月重新啟用。

綠黨市議員劉崇顯也說，內野紅土黏土比例是關鍵要素，市府的統包需求書所開出的40%規格符合職棒比賽需求，然而營造廠商施作的紅土場地黏土只有8%遠低於市府的契約要求，因此「新竹棒球場規格不符職業水準的現況就是個工程履約爭議」。

劉崇顯強調，回歸契約檢討改善，就是面對新竹棒球場爭議最務實的解決方式，別再讓「過多的政治口水」與「政黨立場」拖延球場改善進度，希望市府盡快決定方案並執行改善，如約在明年球季開打時將棒球場還給市民與球迷朋友。

議員 新竹棒球場

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