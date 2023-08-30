桃園清代鐵道進入指定遺址審議程序 鐵路地下化恐延？

桃園捷運綠線G07車站工程在台鐵桃園車站地下挖到清代鐵路遺構，市府8月中召開考古遺址審議會，結果今天公布，確認進入指定遺址審議程序。對此，鐵道局和桃園市捷運工程局憂心恐影響鐵路地下化通車時程達4至5年以上。文資團體則強調，文資保存與工程延宕沒直接關係，後續將推動鐵道遺構成為市定遺址，並早日和車站共存。

捷運綠線G07車站2019年9月開工後，陸續發現4000年前的訊塘埔文化文物、清代鐵道遺構和日據時期鐵路基座等，遺構範圍除了施工中的G07站，也擴及桃園鐵路地下化沿線工程。文資團體擔心「桃園舊火車站及鐵道遺構列冊考古遺址」被解列，趕在8月15日審議會前到市府陳情。

審議會今發出紀錄公告，決議確認鐵道遺址等從被列冊進入到指定遺址的審議程序，由於列冊追蹤審議範圍涵蓋G07車站、桃園鐵路地下化工區，約有9筆地號、面積約3.8公頃，進入指定遺址審查程序後，文化局將辦理文化資產評估、辦理現場勘查。

「文資身分若確定，確實會影響地下化工程進度。」鐵道局北部工程處表示，目前鐵道遺構僅進入指定遺址審議程序，尚未成為指定遺址，影響時間和範圍還無定論；鐵道局屆時會送計畫書到文資委員會，盼挖掘文資過程同時施工，但若文資委員會認為需優先處理文資部分，影響程度就會擴大。

捷工局長劉慶豐表示，鐵道遺構占G07車站工區面積不大，就影響工程進度2至3年，鐵路地下化後桃園車站範圍長近600公尺，寬近40公尺，涵蓋範圍廣，進度可能影響4至5年以上，若遺址還要原地保留，鐵路地下化進度恐近乎停擺。

「搶救清代鐵道遺址小組」成員林岳德、藍博瀚強調，遺址早就發現，政府遲遲不願規畫，現在卻說延宕工程進行，如此說法並不公道。

2人表示，遺址進到指定遺址審議程序後，盼能早日成為市定遺址、甚至是國定遺址，獲得更妥善的照顧；未來除了推動現地保存，也希望遺址能與地下化後的車站共構，達到雙贏效果。