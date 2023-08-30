議員贊成反對意見不一 學者：可調整 不應直接終止

竹縣生命紀念園區興建委託規畫案喊卡，議員看法分歧，有議員認為竹縣迫切需要價格較便宜的公立殯葬資源，不應終止；但也有議員認為，湖口已有火葬場，應盤點資源再談建置。學者則建議，殯儀館、火化場屬社福公共設施，政府有責任要做，應調整而非終止計畫。

國立空中大學殯葬設施學科召集人譚維信，曾任新竹市立殯葬管理所所長，他說，生命園區不能因抗爭就不做，「這樣是失職」，尤其是竹北地區高樓林立，不像過去在家門前有空地可治喪，必須到鄰近縣市，對縣民來說相當不便。

譚維信說，縣府不應直接終止計畫，而應進行調整；例如當初生命園區規畫興建殯儀館、火化場、納骨塔和墓園，可調整僅建殯儀館即可，且因新竹市忠靈祠已滿，應於此興建忠靈祠，提供榮民榮眷安葬。

至於回到各鄉鎮市就近殯葬，譚維信說，因民眾希望親友安葬在家鄉，納骨堂建置在各鄉鎮市可行，殯儀館則非每個鄉鎮市都需建置。

譚維信建議，原本規畫的生命園區可做成中型殯葬園區，滿足溪北治喪需求；竹東已有火化場和殯儀館，關西也有禮廳和靈堂設施，若再升格成小型殯葬館，就可滿足溪南和關西鎮民需求。

國民黨籍新竹縣議員徐瑜新指出，縣民都有治喪需求，去外縣市收費會比較高，尤其中低收民眾，更是迫切需要公立殯葬資源，縣府不應該終止計畫。

民進黨籍議員何建樺則認為，生命園區計畫流程不公開、不透明，且湖口已經有一個私立火葬場，使用量也偏低，縣府應該盤點資源後再來談建置；何況以湖口交通壅塞狀況，再蓋生命園區，交通恐更混亂。