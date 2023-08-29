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台南武聖夜市增加周五營業日 祭出200萬消費券優惠民眾

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區武聖夜市9月15日起每周五增加1天營業日，並且加碼總金額200萬元的消費券要優惠民眾。圖／武聖夜市提供
台南市北區武聖夜市9月15日起每周五增加1天營業日，並且加碼總金額200萬元的消費券要優惠民眾。圖／武聖夜市提供

「大大武花大武花」是台南市民和遊客都口耳相傳背誦的夜市營業日口訣，從周一到周日都不會記錯大東、武聖、花園夜市的營業日。其中武聖夜市管委會決定，9月15日起每周五增加1天營業日，並且加碼總金額200萬元的消費券要優惠民眾。

大東夜市的營業日也是周五，日前因大東夜市屬於市府的土地部分重新招標，承租人換了人，大東夜市出現了部分攤商因無法繼續營業而抗議的窘境，武聖夜市增加周五為營業日，被認為是趁勢而為搶商機。

武聖夜市已有39年歷史，兼具社區型與觀光型的屬性，開幕已39年來，不僅是台南人的共同記憶，也是觀光夜市首選名單之一。原營業日為周三、周六，因營業時除吸引觀光客朝聖，也盛受在地民眾喜愛，許多消費者及攤商，長期向武聖夜市管委會建議，期盼能加開1天營業，讓民眾逛武聖夜市的時間可以多1天的彈性選擇，也讓在地居民可以有更悠閒愜意的逛夜市環境，管委會經評估後採納建議，決議加開每周五營業日，並自下月15起多增1天營業，而後營業日為每周三、五、六。

武聖夜市管委會表示，感謝民眾長期對武聖夜市的支持，特別加碼總金額200萬元的消費券要優惠民眾，活動日期從9月15日起至今年12月30日止，每周五營業日的晚上7點，民眾可到武聖夜市排隊地點，持200元現金即可兌換300元夜市消費券1份，等同每份加碼回饋100元，且每周 週三、五、六營業日均可使用，使用期限至12月30日止，每場數量有限、換完為止。

據了解，武聖夜市周五營業日已有超過500攤將進駐，除了原有三、六營業日的在地名氣老攤，更招集許多新血攤商加入，讓消費者可有更多元的選擇可以品嘗台南在地美食。管委會說，武聖夜市有6000坪停車場，汽機車皆有專屬停車位，停車相當便利。

台南市北區武聖夜市9月15日起每周五增加1天營業日，並且加碼總金額200萬元的消費券要優惠民眾。圖／武聖夜市提供
台南市北區武聖夜市9月15日起每周五增加1天營業日，並且加碼總金額200萬元的消費券要優惠民眾。圖／武聖夜市提供
台南市北區武聖夜市9月15日起每周五增加1天營業日，並且加碼總金額200萬元的消費券要優惠民眾。圖／武聖夜市提供
台南市北區武聖夜市9月15日起每周五增加1天營業日，並且加碼總金額200萬元的消費券要優惠民眾。圖／武聖夜市提供

夜市 管委會 台南

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