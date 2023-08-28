開學還無法收心 醫師建議家長勿戒斷孩子全部娛樂

這周將開學，有小朋友暑假後，如果沒有收心恐引發「開學症候群」，李綜合醫院身心科醫師馬國穎表示，家長如果來不及幫小孩調整作息時間，可以用鼓勵、給小禮物的方式規範小孩，盡量避免用責罵的方式，更不要一下子全部戒斷孩子使用3C的產品，剝奪孩子娛樂，避免引發反彈。

馬國穎說，開學前家長至少要給孩子一周的時間緩衝，調整小朋友不正常的作息習慣，因為不少孩子在暑假期間晚睡、晚起床，一起床便打電玩、看平板、看電視，沉迷在3C、網路世界，提早調整作息，能讓孩子提早適應開學生活，但是萬一來不及提早準備，不要一下子剝奪孩子在暑假期間的娛樂。

馬國穎建議，家長可用正面的方式，給小禮物、多給零用錢等，約束小朋友作息時間，取代用責罵、體罰的行為，恢復正常作息。他說如果孩子有「注意力不足過動症(ADHD)」，例如容易分心寫作業寫很久、忘東忘西或拖拖拉拉、靜不下來反應速度慢、情緒控制不佳，更不能一下子剝奪孩子看電視、看平板、玩3C的權利，會讓小孩反彈更大。

「ADHD的小朋友，個性衝動，無法有效的聽大人的話。」馬國穎指出，過動症的小朋友，家長要用「簡單又明確」的計畫約法三章，規定什麼時時間該做功課、何時要休息睡覺，才能在什麼時間看3C，把時間表清楚表列出來，按部就班的操課，孩子可能起初會回嘴「為什麼我不能玩」，但經過家長與孩子溝通與磨合，孩子不會引起反彈。