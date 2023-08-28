快訊

傳郭台銘10點將宣布參選總統 副手人選點名「她」？

3個颱風共存！ 日本氣象廳宣布輕颱海葵今天上午8時生成

「女人不必旅遊」！看不順眼頭巾穿戴不整 神學士再禁女性參觀國家公園

開學還無法收心 醫師建議家長勿戒斷孩子全部娛樂

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
學童開學如果無法收心，醫師建議家長勿全部戒斷孩子使用3C產品。記者游振昇／攝影
學童開學如果無法收心，醫師建議家長勿全部戒斷孩子使用3C產品。記者游振昇／攝影

這周將開學，有小朋友暑假後，如果沒有收心恐引發「開學症候群」，李綜合醫院身心科醫師馬國穎表示，家長如果來不及幫小孩調整作息時間，可以用鼓勵、給小禮物的方式規範小孩，盡量避免用責罵的方式，更不要一下子全部戒斷孩子使用3C的產品，剝奪孩子娛樂，避免引發反彈。

馬國穎說，開學前家長至少要給孩子一周的時間緩衝，調整小朋友不正常的作息習慣，因為不少孩子在暑假期間晚睡、晚起床，一起床便打電玩、看平板、看電視，沉迷在3C、網路世界，提早調整作息，能讓孩子提早適應開學生活，但是萬一來不及提早準備，不要一下子剝奪孩子在暑假期間的娛樂。

馬國穎建議，家長可用正面的方式，給小禮物、多給零用錢等，約束小朋友作息時間，取代用責罵、體罰的行為，恢復正常作息。他說如果孩子有「注意力不足過動症(ADHD)」，例如容易分心寫作業寫很久、忘東忘西或拖拖拉拉、靜不下來反應速度慢、情緒控制不佳，更不能一下子剝奪孩子看電視、看平板、玩3C的權利，會讓小孩反彈更大。

「ADHD的小朋友，個性衝動，無法有效的聽大人的話。」馬國穎指出，過動症的小朋友，家長要用「簡單又明確」的計畫約法三章，規定什麼時時間該做功課、何時要休息睡覺，才能在什麼時間看3C，把時間表清楚表列出來，按部就班的操課，孩子可能起初會回嘴「為什麼我不能玩」，但經過家長與孩子溝通與磨合，孩子不會引起反彈。

馬國穎說，如果家長與孩子約法三章後，孩子還是反抗，或是開學後孩子表現都不正常，注意力無法集中，建議帶孩子就診，讓醫師當親子間的溝通橋梁，再搭配藥物治療。也陪孩子運動跑步，刺激大腦內多巴胺的分泌和吸收，調整腦內的內分泌，更重要的是戒掉可樂、蛋糕等甜食，避免讓孩子更躁動。

李綜合醫院身心科醫師馬國穎表示，小孩過動要提早治療。記者游振昇／攝影
李綜合醫院身心科醫師馬國穎表示，小孩過動要提早治療。記者游振昇／攝影

開學日 過動症 3C

延伸閱讀

悠遊卡市府轉運站客服中心 8/28、9/4、9/11加開週一服務

開學前夕童樂趣 身心障礙者創意市集吸引民眾熱情參與

開學在即看孩子有無「社恐」？ 3項指標填了就知道

校舍還在蓋！台中廍子國小新生移國中上課 教育局：會妥適安排

相關新聞

3個颱風共存！ 日本宣布輕颱海葵今天上午生成

日本氣象廳宣布，在關島附近海面的熱帶性低氣壓，台灣時間今天上午8時生成海葵颱風，向西移動，時速7公里。

強颱蘇拉估今晚海警 周三周四影響最烈

強烈颱風蘇拉來勢洶洶，中央氣象局預計今晚發布海警、明天發布陸警；颱風最強且離台灣最近的時間，將是周三的開學日，屆時蘇拉可...

強颱蘇拉難捉摸？歐美預測對台影響「兩樣情」 差異在這裡

強颱蘇拉周三至周四，影響台灣最顯著，明晚中央氣象局預計發布強海警、周二發布陸警，東南部嚴防豪大雨。根據氣象臉書專頁預測，...

台62延伸國5 起訖路線看法分歧

為解決國5塞車問題，公路總局推動「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城的可行性評估」，原本宜蘭端出口在頭城鎮，未銜接國5，經地方人...

蘇拉颱風將掠過恆春半島近海 粉專：路徑還會變 這兩天最接近

蘇拉颱風稍減弱為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，蘇拉颱風朝東北東轉北前進，近巴士海峽。根據目前最新預測...

海葵今將生成恐雙颱共舞？ 吳德榮：蘇拉威脅不可輕忽

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，中央氣象局預報資料顯示，蘇拉颱風稍減弱為中颱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦