南桃園自來水管線汰換 13里近萬戶停水需提前作準備

台灣自來水公司第二區管理處配合桃園市楊梅區仁美市地重劃，9月9日將進行石門至梅獅路汰換管線工程，屆時管線周邊13個里有近萬戶面臨停水，桃園市經發局呼籲民眾提早儲水備用。

桃園市經發局指出，楊梅石門至梅獅路沿線停水時間預計是9月9日上午8時至晚間7時，停水區域有楊梅區的高上里、青山里、仁美里、高榮里、新榮里、雙榮里、永平里、高山里、上田里、楊梅里和水美里，平鎮區有高雙里和雙連里，停水戶數約9963戶，為降低民眾用水不變，經發局將督促水公司盡快完工覆水。

另外，台水二管處為辦理食水坑加壓站浮球閥故障檢修，9月4日上午8時至傍晚6時也將暫停供水，停水區域有楊梅區的金溪里、瑞坪里、三民里、瑞溪里和周邊巷弄，停水戶數約3212戶，也請民眾提早做好準備。