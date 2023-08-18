新竹縣首例本土登革熱 男童回南部外婆家返竹北發高燒確診

新竹縣衛生局通報，新竹縣出現首例本土登革熱個案，一名家住竹北市的男童出現發燒、肌肉痠痛等症狀，經就醫並以NS1快篩試劑檢驗陽性，新竹縣府啟動跨局處合作機制、加強消毒外，也呼籲民眾落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」防治原則及自我防護措施，全面防堵疫情。

竹縣衛生局表示，該個案於8月4日返回南部外婆家住6天，疑似居住期間雙腳遭蚊子叮咬，後續返回竹北的第2天，就出現典型登革熱症狀，經快篩陽性後，疾管署判定為新竹縣本土案例。

衛生局長殷東成表示，此起個案經疫調發現，感染源具有明確的南部旅遊史，不過仍不敢掉以輕心，衛生局已與環保局啟動跨局處合作機制，對於個案在第一時間即針對個案住家，進行化學防治噴藥及清除孳生源，同時呼籲民眾若出現疑似症狀請盡速就醫，並加強環境清消。

新竹縣衛生局統計，截至8月18日止，新竹縣已累計4例確診登革熱病例且均為輕症，其中1例本土、3例境外移入。

衛生局指出，國內南部本土登革熱疫情持續延燒，且北部已有零星縣市出現本土案例，此次衛生局接獲通報後即進行疫調，並與衛生所、環保局、公所清潔隊動員20人次，對個案居住地、學校半徑50公尺進行孳生源清除、噴藥消毒，總計清查6個社區114戶、1廢棄老屋、2建築工地、1菜園，發現93個積水容、21個陽性容器、衛教40人，同時針對同住者2人、附近住戶及校園380位教職員生健康監測，目前均無症狀。

衛生局表示，北部地區登革熱病媒蚊以白線斑蚊為主，請民眾加強居家環境巡檢，尤其近期午後雷陣雨過後容易積水，落實巡、倒、清、刷，防治原則及自我防護措施，若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，呼籲民眾勿輕忽防蚊及環境孳清工作，減少造成社區擴散的機會，攜手守護家園。

衛生局提醒，民眾如前往東南亞國家或南部高風險地區旅遊活動後，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫護人員出國、旅遊或活動史，以利醫療院所即時診療及通報。如經醫師診斷為疑似感染登革熱個案時，請遵從醫囑配合治療，減少演變為登革熱重症的風險。

衛生局也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），疑似個案配合使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，NS1快篩陽性即通報，以利衛生單位儘速進行疫調等防治作為。