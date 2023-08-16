竹市1665戶晚間無預警停電！疑斷路器故障跳脫 台電急搶修

新竹市南大路、振興路、柴橋路及明湖路一帶今晚6點多突然無預警停電，有網友發文貼出黑漆漆的街景照片，詢問「青草湖國小這邊突然停電，政府說的備電充足呢？」台電新竹區營業處獲報了解，查出是公園變電所饋線今晚6點47分因斷路器故障跳脫造成1665戶停電，預計10點半全數復電。

該名網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文貼出停電訊息，引起不少網友討論。有網友看了留言大酸「等一下，風電快送到了」、「小動物又調皮了」、「用愛發電」，也有網友表示已經看到台電人員到場處理了。

針對新竹市無預警停電，台電新竹區營業處指出，是因為公園變電所饋線今晚6點47分因斷路器故障跳脫，造成新竹市南大路、振興路、柴橋路及明湖路等一帶共1665戶停電，經立即轉供復電及派員搶修，目前8點多僅剩50戶未復電。

台電也說明，事故原因疑為配電場熔絲開關不良引起。預計今晚10點30分全數復電。造成民眾不便，台電新竹區營業處深感抱歉。