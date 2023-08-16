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農曆7月鬼門開！新竹都城隍廟福門大開 高虹安祈福見證

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安、新竹都城隍廟管理人鄭來聖、新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞等人昨晚入廟祈福。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安、新竹都城隍廟管理人鄭來聖、新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞等人昨晚入廟祈福。圖／竹市府提供

農曆七月鬼門開。新竹城隍廟三川殿昨晚於農曆七月初一子時一到舉行「福門大開」開虎門儀式，平時深鎖緊閉、嚴禁開啟的三川殿虎門在經過傳統科儀後打開，吸引不少湧入都城隍廟前廣場觀看儀式，市長高虹安也到場參與祈福，並宣布竹塹中元城隍祭正式登場，今天下午將有「夯枷解厄」系列活動接力上場。

一年一度的新竹都城隍廟「福門大開」活動，包括新竹都城隍廟管理人鄭來聖、新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞，高虹安、立委鄭正鈐、邱顯智與多名議員、里長都到場見證，許多來自各地的民眾也來觀看傳統的開福門儀式，將廟前廣場擠得水洩不通。市府同時也安排線上直播，有超過3千人觀賞直播。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞說，鬼門開又稱「開虎門」、「開福門」。新竹都城隍廟的三川殿虎門，平時都是深鎖緊閉，因為城隍廟就像是古代的衙門，後面是監牢關了許多鬼魂，把虎門關起來，這些鬼魂就會被城隍爺看守住而不敢隨意亂跑，只有在農曆七月才會破例打開1個月，讓陰界的好兄弟放假來到人世間，享受難得的自由滋味。

高虹安指出，過去人們總對「鬼門開」有著萬般禁忌，如今透過每年網路媒體的大力行銷宣傳竹塹中元城隍祭，讓民眾更了解傳統宗教文化儀式。每到一年一度開虎門這天，來自世界各地的信眾皆會湧入都城隍廟前廣場，爭相目睹充滿宗教民俗神秘面紗的開鬼門儀式，場面相當熱鬧。

高虹安也說，竹塹中元城隍祭是新竹重要的無形文化資產，多年來不斷努力推廣，讓城隍祭活動成為一系列文化盛宴，盼藉此提升傳統宗教文化能見度與知名度，推廣並傳承珍貴的在地文化，同時也帶動新竹市觀光發展，歡迎大小朋友來新竹體驗百年珍貴的文化歷史。

市府民政處預告，「福門大開」象徵竹塹中元城隍祭正式開跑，後續還有4場系列活動，包含8月16日「夯枷解厄」、8月26日「第一屆都城隍盃街舞大賽」、8月28日「查夜暗訪」、8月30日「遶境賑孤」等精采活動陸續登場。

另，市府也舉辦「城隍祭小學堂」活動，只要至指定8間商店使用手機掃描QRcode，回答城隍祭相關問題，可集章兌換新竹都城隍神明造型香氛片，還有機會抽到新竹都城隍廟牌坊造型積木。詳情可上新竹市政府及新竹都城隍廟臉書粉絲專頁關注最新動態。

新竹都城隍廟開福門祈福儀式吸引不少民眾參與。圖／廟方提供
新竹都城隍廟開福門祈福儀式吸引不少民眾參與。圖／廟方提供
新竹都城隍廟循傳統科儀進行開福門祈福儀式。圖／廟方提供
新竹都城隍廟循傳統科儀進行開福門祈福儀式。圖／廟方提供
新竹都城隍廟供奉城隍爺。圖／廟方提供
新竹都城隍廟供奉城隍爺。圖／廟方提供
新竹都城隍廟開福門祈福儀式吸引不少民眾參與。圖／竹市府提供
新竹都城隍廟開福門祈福儀式吸引不少民眾參與。圖／竹市府提供

新竹 城隍廟 高虹安 農曆七月 鬼門開

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