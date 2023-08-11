大雨再來！台鐵桃園、鶯歌間路基流失已修復 今嚴陣以待

昨天傍晚大雷雨造成台鐵桃園到新北鶯歌段部分路基流失，列車一度停駛，後來改成單線雙向通車但嚴重脫班，台鐵局工務處漏夜搶修，今天清晨5時16分恢復雙線正常營運，影響114列次，旅客3萬55人。今天下午北部可能再發生大雷雨，台鐵、桃園市政府嚴陣以待。

台鐵表示，已經確認昨天下午因瞬間超大豪雨致災，鶯歌到桃園間53.8公里東正線路基流失40公尺，考量行車安全封鎖東正線，暫以西正線單線雙向運轉，經工程單位出動人員、機具，漏夜進行搶修，將流失路基回填並穩定路線試車運轉，安全無虞後恢復通車。

台鐵表示，現場已完成排水系統清理，將於1周內完成路基流失段的簡易擋碴牆，避免石碴沖刷至排水溝，造成路基流失，並在鐵路地下化鳳鳴臨時站工地排水側溝，及北端臨時軌擋土牆設置抽水機，增加排水能量，並將雨水疏導至區域排水系統。

這次大雷雨造成淹水路基流失，交通部也要檢討尚未施工的鐵路地下化鳳鳴站永久站的整體排水需求與容量設計，避免將來地下化路段發生雨水宣洩不及情形；工程期間應妥為設計階段性排水方案，確保不再淹水。

交通部政次胡湘麟清晨6時許由臺鐵局局長杜微、臺北工務段段長王立德等人陪同，至現場勘查復原情形，並要求修復路段在確認路線穩定前，應維持車輛慢行通過並派專人監視確保安全，短期及中長期各項因應措施要積極落實、執行，相關的工進細節請鐵道局會同臺鐵局妥善研議辦理。