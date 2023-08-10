桃2殯葬園區改建 議員促做好配套

桃園市的桃園殯葬園區使用逾47年，因缺乏整體規畫、建物老舊、人車及靈柩動線交織混亂，引發民眾抱怨；民政局昨指新的殯葬綜合大樓2025年底啟用後，將再拆除老舊禮廳，改建景觀公園及地下停車場。但議員指出，現在的交通動線就應重新規畫，別讓治喪家屬承受哀痛時，還得忍受不便。

民政局昨在市政會議報告指出，桃園區的殯葬園區1976年就啟用，市府採取分年分期整修調整，第1期去年3月啟用鄰近大有地區立體停車場，可提供413席汽車位、146席機車位，有效解決停車空間不足問題。

第2期將投入總經費16億5600萬，新建地上6層的殯葬綜合大樓，可望解決設施量能及動線環境問題，工程預計今年9月招標，2025年12月完工，將採分層啟用，先完成全棟結構體及外觀，並辦理1至3層裝修啟用，後續4至6層再分年分期編列裝修經費。第3期再拆除老舊禮廳，改建為景觀公園及地下停車場，進一步改善園區整體意象。

但議員陳美梅指出，新綜合大樓完成啟用前，就應重新規畫園區的交通動線，尤其是現有靠近入口的幾座禮儀廳會影響進出交通，應該要拆除；另外，從禮儀廳到火化場的動線有的也太長，會造成家屬的不便。

停車部分，也有民眾反映不足，附近違停依舊常見，也希望減少大量禮儀車隊干擾，讓停車或接送更方便。

至於中壢殯葬園區，民政局說，中壢火化場自2004年啟用至今只有6座火化爐，火化爐具及空氣汙染防制設備老舊且數量不足，將新建地上2層、地下1層的新火化場，包含12座火化爐，可以解決火化設備不足問題，工程今年8月開工，也預計2025年3月完工。

議員彭俊豪說，中壢殯葬園區固然要增加和改善老舊火化設備，但市府不要忘了地方一直要求周邊道路也要拓寬和新增，還有回饋不足，不能只改善園區，園區以外什麼都配套措施都沒做。

市長張善政指出，目前兩個園區都進入實質改善階段，民政局應該持續督導工程進度，提供更完善的治喪環境，讓往生者能有尊嚴的終程。