獨／4單親媽攜幼賣地瓜突停業2天 竟是生意火紅遭檢舉

新竹單親媽媽小雪（化名）為讓3歲身心障礙女兒遠離家庭暴力勇敢離婚，在台灣愛的萌芽福利協會輔導下帶著孩子與其他3位單親媽媽一起在竹北夜市賣烤地瓜，經聯合報報導後3天賣出1150條地瓜。不過最近協會遭不明人士檢舉，地瓜攤也停業2天。協會強調本身沒有營利，但若單月營業額過營業稅法起徵點，會輔導單親媽媽營業登記。

34歲的小雪和37歲小紅（化名）、30歲小姿（化名）目前都在愛的萌芽福利協會接受「單親媽媽炭烤地瓜」自立輔導，其中小雪、小紅媽媽因需照顧患有自閉症孩子，因此無法找到正職工作，她們一邊兼差，剩餘時間就在協會以及竹北夜市賣地瓜，從篩選、清洗地瓜到出攤，每天工作超過14小時從不喊累，就是希望給孩子好的生活環境、改善家中生活。

社工督導曾姿穎指出，在聯合報報導小雪媽媽前，因夏天是烤地瓜淡季，小雪和其他單親媽媽們平常單周營業額不到5千，甚至有時平均才1至2千左右。7月底經報導後，單周營業額才突破5萬7千元，協會基本上每天會派2名單親媽媽出攤賣地瓜，還有聘雇2至3名街友給予舉牌、協助工作。

愛的萌芽福利協會理事長劉志枰表示，4位單親媽媽生活才好不容易步上正軌，卻遭到不知情人士向國稅局舉報，依照營業稅法，有固定營業場所的攤販，都應該主動向國稅局申請登記營業稅籍，每月銷售額達6萬元以上者，就要繳納1%的營業稅。

劉志枰解釋，雖非營利組織有商業行為，就必須課繳綜合所得稅，但單親媽媽們銷售地瓜的全部所得，全數都歸屬她們各自所有，沒有一塊錢進到協會，等於協會完全沒有營利行為。但若讓她們各別營業登記，她們登記的地址電費、水費將會變成營業用水電，夏季電價每度6.43元，相比住宅用電平均3.52元，整整多出快一倍。