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新竹人超有愛！單親媽攜遲緩幼女賣地瓜 3天賣出逾千條

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
34歲單親媽媽小雪，每周五、六、日都會帶著3歲女兒來到竹北夜市賣地瓜。圖／報系資料照
34歲單親媽媽小雪，每周五、六、日都會帶著3歲女兒來到竹北夜市賣地瓜。圖／報系資料照

新竹34歲單親媽媽小雪（化名）為讓3歲身心障礙女兒遠離家庭暴力勇敢離婚，在愛的萌芽福利協會輔導下帶著孩子與其他3位單親媽媽一起在竹北夜市賣烤地瓜，經聯合報報導後，上周五、六、日地瓜攤3天賣出1150條地瓜，營業額突破5萬7500元，超出原本業績10倍。小雪也感謝大家購買地瓜之餘，還為她加油打氣，讓她感受愛與溫暖。

臺灣愛的萌芽福利協會理事長劉志枰指出，近期協會接獲許多熱心民眾想要捐款給小雪，不過協會輔導單親媽媽烤地瓜自立創業，沒有向衛生福利部申請勸募計畫申請，雖婉拒各界的好意，但仍鼓勵民眾以行動力挺弱勢單親媽媽烤地瓜。

劉志枰說，為了讓單親媽媽們能夠獨當一面、自行創業，協會除了提供培訓和5萬元創業金外，挑選地瓜品種也很講究，協會與小農合作產地直送，堅持採用200度純炭火烘烤，目的就是要讓民眾因烤地瓜好吃再次回訪，只要生意好，就能讓單親媽媽們在工作上取得成就感、價值感，進而促成正向循環。

現在小雪和協會其他3位單親媽媽，每周五、六、日都會來到竹北夜市賣烤地瓜，但由於夏天是烤地瓜的銷售淡季，營業額往往是冬季的三分之一，等於夏天一到生意就沒了，擺攤收入不穩定，生活很快就陷入困境。

劉志枰說，目前愛萌芽福利協會輔導4位單親媽媽，協會所採購的地瓜、木炭、紙袋等必要開支耗材成本，都是由協會完全吸收，每天所銷售營業額都歸單親媽媽所有，目的只希望可以讓單親媽媽有更好的生活，也希望民眾若覺得地瓜好吃，也可以來多捧場並給予她們鼓勵。

小雪也表示，這段時間感謝大家的關心，報導刊登出後，生意變好了，相對收入也變多，目前3歲女兒也在安排就讀學前特教班，自己也有找到另外一份兼職，也感謝大家給她鼓勵和支持，為了女兒會繼續堅強下去。

上周五、六、日，小雪和其他3位單親媽媽賣出1150條地瓜。圖／愛的萌芽福利協會提供
上周五、六、日，小雪和其他3位單親媽媽賣出1150條地瓜。圖／愛的萌芽福利協會提供
協會除了提供培訓和5萬元創業金外，挑選地瓜品種也很講究，協會與小農合作產地直送，堅持採用200度純炭火烘烤。圖／愛的萌芽福利協會提供
協會除了提供培訓和5萬元創業金外，挑選地瓜品種也很講究，協會與小農合作產地直送，堅持採用200度純炭火烘烤。圖／愛的萌芽福利協會提供
劉志枰說，目前愛萌芽福利協會輔導4位單親媽媽，協會所採購的地瓜、木炭、紙袋等必要開支耗材成本，都是由協會完全吸收。圖／愛的萌芽福利協會提供
劉志枰說，目前愛萌芽福利協會輔導4位單親媽媽，協會所採購的地瓜、木炭、紙袋等必要開支耗材成本，都是由協會完全吸收。圖／愛的萌芽福利協會提供

暖新聞 新竹 弱勢家庭

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