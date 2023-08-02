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竹北天坑周邊見積水坑民憂未爆彈 豐邑：緊急會勘檢查路基

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今天一早有民眾發現勝利二路疑似凹陷，凹陷區已成了積水坑。記者郭政芬／攝影
今天一早有民眾發現勝利二路疑似凹陷，凹陷區已成了積水坑。記者郭政芬／攝影

竹北天坑日前周邊道路經鑑定安全無虞後，解封還路於民，今天一早有民眾發現勝利二路疑似凹陷，凹陷區已成了積水坑，且一旁的路面有微幅沉陷。對此，豐邑建設回應，今將立即邀集縣政府工務處及市公所相關人員共同會勘，剔除 AC(柏油)觀察路面下方土壤狀況，必要時也會向市公所申請路面開挖，會同主管機關及外部專業技師檢查路基狀況。

住戶受訪表示，沿路走過來，發現路面沉陷的現象越來越明顯，勝利二路上有長方形沉陷的點，範圍看起來很大，住戶們很擔心，畢竟這一塊去年也沉陷了4次，整條路日前都已經整修過，住戶們也都搞不懂「為什麼還有這樣的問題？」包含莊敬六街家門口的天坑，更擔心的是「還有未爆彈嗎？」

這次勝利二路的沉陷，讓住戶們又浮現天坑的陰影，住戶表示，這跟去年一樣，復工之後又坍陷，他們不解能否真正徹底解決，而不是一再擔心受怕，「我們真的吃也吃不好，睡也睡不好。」

對此，豐邑建設今天也回應，竹北520工地旁勝利二路端昨夜獲報路面出現疑似凹陷狀況，獲報後第一時間，豐邑工務團隊人員立即派員前往勘查。由於該地段近期施作透地雷達及道路沈陷觀測此處檢測 結果顯示為正常，疑似所謂凹陷現象不平的範圍為 40、80 公分，最大下陷值約 0.6 公分，現象尚屬輕微，但豐邑仍已同步檢視監測數據，目前周邊已先以三角錐圈圍警示。

豐邑今天將立即邀集縣政府工務處及市公所相關人員共同會勘，剔除 AC(柏油)觀察路面下方土壤狀況，必要時也會向市公所申請路面開挖，會同主管機關及外部專業技師檢查路基狀況。原訂今天下午安排「台北市土木技師公會」初勘時，亦會協請公會針對此區做初步勘查。

竹北市公所主秘張瑞龍說，公所今天緊急聯繫豐邑到現場了解，豐邑建設表示會開挖，並向公所申請路權，公所將全力配合。新竹縣府指出，工務處第一時間已要求建商盡速釐清問題，同時要求建商向竹北市公所申請局部開挖，以最嚴謹的態度消除民眾疑慮，也會派員會同專案小組技師到場協助。

住戶受訪表示，沿路走過來，發現路面沉陷的現象越明顯，有看見長方形沉陷的點。記者郭政芬／攝影
住戶受訪表示，沿路走過來，發現路面沉陷的現象越明顯，有看見長方形沉陷的點。記者郭政芬／攝影

天坑 新竹

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