竹市湖畔料亭廠商結束營運 市府：業者履約至年底

新竹市文化局委外的新竹公園麗池旁的湖畔料亭日前結束營業，民眾嘆可惜，市府今天說，考量公共利益市府不續約，但業者履約期限至年底，為服務民眾，將依約要求盡快開館。

湖畔料亭為日式木造房舍，位在新竹動物園前、與麗池湖畔旁，2017年被登錄為歷史建築並修復，完工後透過委外經營，營運廠商提供各類餐飲及咖啡簡餐，營運廠商日前公告，租約到期、人力配置不足等不可抗力因素，7月22日結束營運，讓民眾嘆可惜。

對此，新竹市文化局透過新聞資料表示，新竹公園內的歷史建築湖畔料亭為4棟日式木造房舍，在2020年3月1日委由夢田影像股份有限公司經營，原本履約期限為3年，但受疫情影響，廠商2020、2021年間2度申請紓困，市府同意展延10個月，到今年12月31日止。

文化局指出，雖廠商經營期間為自簽約日起3年，契約期滿前，經評鑑為經營優良者且無遲繳權利金、各項稅費及違反契約規定，得優先續約，但經查經營過往數年營運狀況，時有行政作業延誤等情形。

文化局表示，在考量新竹公園觀光人潮眾多，以及現在物價調漲，而租金市場行情已迥異於定約之時，市府於公共利益通盤考量下，決議不續約。

文化局說，目前擬於今年底另行訂定契約價金及招標規範，依法上網公告招標，循市場機制徵求營運廠商，原營運廠商屆時仍可依規投標。

文化局指出，廠商履約期限到今年12月31日，但湖畔料亭的2棟館舍已於7月26日停止營運，營運廠商以文化局不同意續約為由，片面申請部分空間提前解約，實未盡合理，市府仍將依契約規定及機制，要求盡速開館營運，期間營運權利金仍將持續計收。