配合機捷A22老街溪站通車 桃市府調整多班客運接駁

機場捷運延伸線A22老街溪站7月31日通車，桃園大眾捷運公司表示，8月1日起，為了讓旅客能從A22老街溪站轉往台鐵中壢站（約1.6公里），市府交通局安排接駁車將171客運原路線中壢火車站至捷運A21環北站，調整為中壢火車站至捷運A22老街溪站，並增加平鎮義民路之服務，提供每日往返15班次服務。

搭乘171的民眾起迄站如果在中壢客運站、A22老街溪站公車站點，使用桃園市民卡免費搭乘，但是其他站點上下車須付費。

交通局配合A22老街溪站通車，依照桃捷公司提出的接駁需求，在 A22周邊規畫9條公車便利旅客轉乘；包括1A、118、120、703、5081、5623、5623B、L208、171等路線，可以從A22分別往捷運A21環北站、中壢、楊梅、大園、桃園、蘆竹等方向行駛，並於2號出口旁人行道設置YouBike1.0共40輛，便利旅客轉乘。

桃捷公司說明，A22老街溪站通車後，每天停靠143車次，上行方向（A22站往A21環北站）69車次、下行74車次。另外，A22與未來A23中壢車站沒有直達車，主因為桃園機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站當初的計畫考量機捷南段普通車待避時間等因素，因此A22、A23只有普通車裝設新車載號誌系統，沒規畫直達車設置新車載號誌系統。

桃捷公司表示，依據顧問公司分析與桃捷營運經驗，預估A22老街溪站通車初期每日運量約1580人次，包括A21環北站至A22老街溪站的運量為540人次（以A21站日運量2700人次的20%移轉率計算）。