新竹大車站花百億 議長再度反對

新竹市前市長林智堅任內力推「大車站計畫」列入前瞻重大建設，預估工程經費134億元，竹市府要自籌29億元，市長高虹安認為未必要繼續走下去，新竹市議會議長許修睿昨再次表達反對，他說，絕對不能讓一百多億元的大車站計畫貿然啟動，卻對縫合前後站沒幫助，如何對全新竹市民交代。

前瞻軌道建設今年進入高峰期，包括桃園市長張善政在內的縣市長憂心，逐年遽增的自籌款壓力，前瞻恐成壓垮地方財政的「錢坑」。行政院副院長鄭文燦昨表示，前瞻預算用在大家生活處處可見的地方，行政院未來會持續努力，除預算編列，各部會也會通力合作，加速地方建設的進度。

許修睿表示，前後站縫合才是他最關心的，但新竹大車站計畫採跨站式平台概念，等於在現有鐵道上再蓋一個站體平台，只提供行人通行，車輛還是無法通行，鐵道還是一樣阻礙前後站發展，其次，站體上的商業設施，充其量就是百貨公司的概念。

許修睿指出，大車站計畫提出時他第一個反對，因為車站只有地下化或高架化，才能縫合前後站發展。新竹市最不缺的就是百貨公司，屆時若虧損，賠的是新竹市民的納稅錢，大車站規畫一定要審慎評估。

許表示，議會臨時會時，也再度提案要求市府制定鐵路高架或地下化評估計畫，改善交通、前後站均衡發展，為新竹市城市發展做長遠考量。