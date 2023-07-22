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大溪大禧今熱鬧登場 關公大禮袋商品超值紀念

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市立大溪木藝生態博物館將桃園傳承超過百年的民俗信仰「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」，將一路嗨至8月10日。記者翁唯真／攝影
桃園市立大溪木藝生態博物館將桃園傳承超過百年的民俗信仰「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」，將一路嗨至8月10日。記者翁唯真／攝影

桃園市立大溪木藝生態博物館將桃園傳承超過百年的民俗信仰「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」，打造為「大溪大禧」節慶品牌，至今已邁入第5屆，活動期間今起至8月10日，活動下午3時正式舉行，今晚將有「百吶齊發夜，搖擺 Pa」登場，跨界共演創新詮釋酬神秀，7月22日至10月1日於木博館武德殿展出，主題特展「百納新藝，未來之境」，活動期間更有藝陣學堂、深度導覽小旅行及繪本學、講座等 14 場活動，開放民眾參與。

桃園市長張善政今出席大溪大禧開幕活動表示，每年農曆6月24日是關公聖誕，每年都會有許多活動，熱鬧程度就像大溪的過年，今年第5次舉辦大溪大禧活動，將大溪很多文化活動跟關公聖誕串接，並打響名號，人說北關公南媽祖，北部關公最重要據點要在普濟堂，希望一年接一年，變最重要節慶活動。

「2023 大溪大禧」以「百納祈福 GO」為主題，由百納被的傳統民俗發想，以 24個節慶符碼作為設計元素，代表慶典文化中的祝福意念，也呈現慶典中眾人齊力的精神。

今舉行開幕儀式後，有「與神同巡，搖擺遊行」，遊行陣列呈現傳統遶境中的在地社頭組織經典藝陣，今年遊行隊伍還有小學生及民眾的參與，運用24個傳統慶典符碼彩繪小旗幟再縫成20面百納旗及太鼓隊參與演出。

主題特展「百納新藝，未來之境」，今起至10月1日於木博館武德殿展出，以慶典織繡工藝美學為核心，展出代表性的慶典織品，並結合當代織品科技與服裝設計。8月5日晚上還有一場晚會串聯在地社頭藝陣，呈現兼具祝壽獻藝與時尚走秀的跨界共演。

大溪大禧期間，除推出主視覺設計的特色商品「百納祈福包」，還有大溪形象商圈發展協會號召商圈店家響應推出「GO 好物百納店」，14個店家以特色商組成 14種限定「關公大禮袋」，更與悅氏聯名推出的2款大溪大禧專屬設計氣泡水，7 月中旬也將在全台全聯門市限量上架。

桃園「大溪大禧」節慶品牌，至今已邁入第 5屆，活動期間今起至8月10日，活動下午3時正式舉行。記者翁唯真／攝影
桃園「大溪大禧」節慶品牌，至今已邁入第 5屆，活動期間今起至8月10日，活動下午3時正式舉行。記者翁唯真／攝影

關公 桃園 遶境

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