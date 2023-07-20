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基北北桃景點暢遊好玩卡再升級 景點加量不加價

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
基北北桃合作交流景點暢遊好玩卡今舉行記者會，基隆市長謝國樑（左1）、新北市長侯友宜（左2）及桃園市長張善政（右2）台北市長蔣萬安（右1）皆出席。記者翁唯真／攝影
基北北桃合作交流景點暢遊好玩卡今舉行記者會，基隆市長謝國樑（左1）、新北市長侯友宜（左2）及桃園市長張善政（右2）台北市長蔣萬安（右1）皆出席。記者翁唯真／攝影

基北北合作交流景點暢遊好玩卡，今年首度加入桃園8景點，多增加一縣市，販售票價仍維持650元加量不加價，桃園市長張善政今出席記者會表示，基北北桃是共同的生活圈，歡迎4市市民在旅遊時優先考慮彼此景點，透過好玩卡暢遊4市共30個景點。

今記者會邀基隆、台北及新北市長謝國樑、蔣萬安及侯友宜一同出席，本次合作推出涵蓋4市、30處景點的「基北北桃景點暢遊好玩卡」，僅需650元就能購得2日景點暢遊卡，也提供3日及4日的景點套票，可依遊客行程規畫自由選擇，盼4市近千萬人共享基北北桃觀光超值套票優惠與便利。

桃園市觀旅局說，此次票卡整合的8個桃園景點包括大溪老茶廠、Xpark、橫山書法藝術館、臺灣客家茶文化館、小人國、富田花園農場、埔心牧場及手信霧隱城等，持卡可享有各項優惠，歡迎有興趣的民眾線上訂購。

張善政表示，8月1日起「基北北桃景點暢遊好玩卡」不僅景點加量，且票價650元不變，使用好玩卡能享免費入場或門票優惠，未來也將持續納入更多桃園景點。

張善政說，昨捷運三鶯線延伸八德計畫環評正式通過，將邁向捷運三鶯線的最後一哩路，桃園除了台鐵、高鐵以外，北邊有機捷，未來南邊也將有捷運三鶯線延伸八德，將使桃園延伸至新北、台北及基隆的交通更為便捷。

謝國樑表示，桃園原本就是他很喜歡旅遊的地方很開心本次4市推動「基北北桃景點暢遊好玩卡」再升級，未來基隆也會納入更多景點，吸引更多旅客至北台灣旅遊。

蔣萬安說，自2017年「北北基好玩卡」推出後引起廣大迴響，此次桃園一同響應景點暢遊好玩卡，讓景點再增至30個。基北北桃目前已銷售約40.9萬張、運具使用次數突破1400萬人次，期盼未來生活圈中的朋友一手基北北桃通勤月票、一手好玩卡，利用假期搭乘大眾運輸暢遊4市景點。

侯友宜表示，桃園加入景點暢遊好玩卡後，希望未來納入更多觀光景點，讓此卡擴大升級，他非常開心4市一同讓基北北桃生活圈更好，將「好康」傳遞給更多鄉親朋友，也讓基北北桃生活圈不分你我、一同共好。

基北北合作交流景點暢遊好玩卡，今年首度加入桃園8景點，多增加一縣市，販售票價仍維持650元加量不加價。記者翁唯真／攝影
基北北合作交流景點暢遊好玩卡，今年首度加入桃園8景點，多增加一縣市，販售票價仍維持650元加量不加價。記者翁唯真／攝影

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