聽新聞
test
0:00 / 0:00

林智堅核准少 竹市瓦斯管線汰換慢

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹縣竹北市瓦斯整壓站上月24日因減壓設備故障，導致社區帝王至尊發生氣爆。縣議員邱靖雅昨天在縣議會追問新竹瓦斯公司，大新竹地區還有多少老舊管線？竹瓦總經理邱世昌回應，需要汰換的管線約還有226公里，其中新竹市汰換進度較慢，因前市長林智堅認為汰換管線時，對交通和市容會造成影響，核准案件少。

新竹瓦斯公司昨到縣議會專案報告，議員林禹佑問，氣爆後，民眾才發現整壓站竟在中正國小旁，很多人憂心安全，強烈要求遷移。邱世昌說，若有適合可遷移處，會納入考慮，轄區300多處減壓閥若有重複可裁撤。

至於事故原因，邱世昌指出，初判為簡易整壓設備軸流閥出現異常，無法將中壓壓力轉降為低壓輸送至用戶端，加上少數用戶端的燃氣管材及設置方式未依建築設計規則辦理，造成管件接縫處漏氣及爐具軟管的固定管夾未正確鎖緊，導致軟管鬆脫、衍生瓦斯外洩。

邱靖雅說，日治時期到現在，最舊的管線已50年，希望能把老舊管線資料交出來，讓民眾知道哪些沒汰換。

邱世昌說，今年度已編列2億1630萬餘元預算，優先汰換有影響安全之虞、報修頻率高、超過年限等老舊管線。其中新竹市汰換進度較慢，因前市長林智堅認為汰換管線時，對交通和市容會造成影響，因此核准案件少，相對換管率低。

新竹 林智堅 邱靖雅

延伸閱讀

竹市瓦斯管線汰換進度慢 瓦斯公司：林智堅怕影響交通市容

台大學倫案首度表態！校長陳文章稱傷害台大聲譽：陳明通應向社會致歉

公開陳明通、林智堅報告還不夠 陳培哲：台大豈可唾面自乾

【重磅快評】陳明通安全下莊 證明了台大的虛偽與墮落

相關新聞

靜桃計畫上路1個月 取締改裝車有成 檢舉減逾1成

改裝車噪音擾民，桃園市政府6月起推動「靜桃計畫」取締違規車輛，環保局昨在市政會議指出，政策推動1個月，民眾陳情檢舉件數已...

竹市關新、龍山2里均富 全台冠亞軍

財政部日前公布2021年綜合所得稅申報資料，新竹市關新里以年所得平均數374.7萬元連4年蟬聯「全台最富里」，若以中位數...

一般性騷要付出代價 苗縣府草擬裁罰標準

Me Too話題延燒，苗栗縣政府社會處草擬違反性騷擾防治法案件裁罰基準，依騷擾期間、頻率及被害人心理創傷程度等因素，處1...

林智堅核准少 竹市瓦斯管線汰換慢

新竹縣竹北市瓦斯整壓站上月24日因減壓設備故障，導致社區帝王至尊發生氣爆。縣議員邱靖雅昨天在縣議會追問新竹瓦斯公司，大新...

管線汰換慢扯林智堅 他批新竹瓦斯總座為楊文科牽拖遮醜

新竹瓦斯公司總經理邱世昌今天赴縣議會答詢時提及新竹市瓦斯管線汰換進度慢，是因新竹市前市長林智堅認為會影響交通與市容鮮少核...

新竹瓦斯指竹市瓦斯管線汰換慢與林智堅有關 市府說話了

新竹縣竹北市6月24日發生瓦斯氣爆重大工安事故，新竹瓦斯公司今天赴縣議會專案報告，答詢時提及新竹市瓦斯管線汰換進度慢，是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦