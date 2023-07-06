林智堅核准少 竹市瓦斯管線汰換慢

新竹縣竹北市瓦斯整壓站上月24日因減壓設備故障，導致社區帝王至尊發生氣爆。縣議員邱靖雅昨天在縣議會追問新竹瓦斯公司，大新竹地區還有多少老舊管線？竹瓦總經理邱世昌回應，需要汰換的管線約還有226公里，其中新竹市汰換進度較慢，因前市長林智堅認為汰換管線時，對交通和市容會造成影響，核准案件少。

新竹瓦斯公司昨到縣議會專案報告，議員林禹佑問，氣爆後，民眾才發現整壓站竟在中正國小旁，很多人憂心安全，強烈要求遷移。邱世昌說，若有適合可遷移處，會納入考慮，轄區300多處減壓閥若有重複可裁撤。

至於事故原因，邱世昌指出，初判為簡易整壓設備軸流閥出現異常，無法將中壓壓力轉降為低壓輸送至用戶端，加上少數用戶端的燃氣管材及設置方式未依建築設計規則辦理，造成管件接縫處漏氣及爐具軟管的固定管夾未正確鎖緊，導致軟管鬆脫、衍生瓦斯外洩。

邱靖雅說，日治時期到現在，最舊的管線已50年，希望能把老舊管線資料交出來，讓民眾知道哪些沒汰換。

邱世昌說，今年度已編列2億1630萬餘元預算，優先汰換有影響安全之虞、報修頻率高、超過年限等老舊管線。其中新竹市汰換進度較慢，因前市長林智堅認為汰換管線時，對交通和市容會造成影響，因此核准案件少，相對換管率低。