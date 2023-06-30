橫山社區心衛中心揭牌 新竹縣評估2025年前再建一處

新竹縣今天成立縣內第2處社區心理衛生中心，就在橫山鄉橫山衛生所，由衛福部補助2千萬元，希望能滿足地方居民紓解生活心理壓力的需求，同時提供心理諮商服務，並關懷家暴、性侵等個案。新竹縣衛生局評估2025年前將再布建第3處社區心理衛生中心，擴大服務範圍。

社區心衛中心是結合社區、學校、機構及團體推動心理衛生服務，辦理心理衛生、健康宣導講座、自殺防治、災難心理衛生及精神疾病去汙名等活動，同時提供民眾心理諮詢商服務，在相關個案上也能協助就醫，或提供關懷訪視、就業銜接等。

繼去年新埔鎮成立縣內首處社區心理衛生中心後，今年第2處的橫山社區心理衛生中心也揭牌。副縣長陳見賢出席剪綵，他提到隨著科技進步，現代人心理壓力與日俱增，心理諮詢是相當重要的一門課，縣府會持續爭取布建社區心衛中心，希望未來能陸續成立心衛中心，擴大服務範圍，服務更多鄉親長輩。

衛福部心理健康司簡任技正李炳樟表示，新竹縣連續2年成立社區心衛中心，依照強化社會安全防護網計畫積極布建，目的就是希望紓解民眾生活心理壓力，但是很多民眾不願去就醫，所以社區建置心衛中心，能更貼近民眾，未來第3處中心的成立經費，中央會盡力協助。

新竹縣衛生局表示，縣府同時會積極爭取公益彩券回饋金計畫修整社區心理衛生中心，同時串聯社區衛生資源及網絡協力，希望能建置完整社會安全防護網，提供更可近性、可及性的資源，以強化社區心理衛生健康的前端預防。

今年還將在竹東成立社區心理衛生中心竹東分站。目前新竹縣已有新竹縣新埔社區心理衛生中心、社區心理衛生中心湖口分站及社區心理衛生中心竹北分站，預約諮詢電話為03-5886551分機9。