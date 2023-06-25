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台中ibike1.0系統628走入歷史 民衆憂Youbike2.0車不夠

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市 ibike1.0 6月28日全面下架，走入歷史。民眾擔心YouBike 2.0車輛數不足。記者陳秋雲/攝影
台中市 ibike1.0 6月28日全面下架，走入歷史。民眾擔心YouBike 2.0車輛數不足。記者陳秋雲/攝影

台中市公共自行車現有iBike1.0和YouBike2.0兩套系統，新舊系統混雜，台中市交通局宣布6月28日起1.0系統停用，全面使用2.0。但不少市民反映，部分熱門地點YouBike車輛數不夠用。

交通局宣布1.0系統將在6月28日零時起停止營運，屆時304站1.0站點「只還不借」，後續下架1.0車輛及車柱，既有站位均有2.0車輛提供服務。

新訊息引發，多數網友指出，不少熱門站點的YouBike2.0車輛經常不夠借用，要求廠商加強調度。

交通局表示，已請微笑單車公司運用大數據掌握各站車輛使用情形，並要求業者加強車輛調度，提供良好服務。

有民眾反映，到大甲下車須借公共單車騎到苗栗通霄，擔心中苗借還車無法銜接。交通局指出，苗栗縣鄰近台中的站位已設有2.0車輛及車柱，民眾可利用2.0借還車使用。

另使用者指出，ibike1.0借車比較方便，大概10秒就解決程序。但2.0借還車手續太多，大概得花30秒。交通局表示已請微笑單車納入後續設備檢討及調整。

台中市公共自行車(iBike)在2014年7月開始營運，2018年8月達300站第一階段目標。2020年底起推動「iBike倍增計畫」，升級系統「YouBike 2.0」，截至今年6月20日已設有1315站，全數1.0及2.0共站，目前騎乘人次已衝破7000萬；單月最高創159萬人次。

台中市交通局統計租借公共自行車的熱點，集中在火車站、高中大學、市區景點。

台中市 YouBike 單車

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