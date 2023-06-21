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端午連假垃圾清運看過來 新竹縣竹北、新豐、湖口等明天停收

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣環境保護局公佈各鄉鎮市垃圾收運情形。圖／新竹縣政府提供
新竹縣環境保護局公佈各鄉鎮市垃圾收運情形。圖／新竹縣政府提供

明天就是端午節連續假期，新竹縣環境保護局公佈各鄉鎮市垃圾收運情形，端午節當天竹北市、新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、關西鎮、橫山鄉、北埔鄉、五峰鄉（前山）暫停清運，提醒民眾務必留意收運時間。

新竹縣環保局指出，6月22日端午節當天，有6鄉鎮維持正常垃圾清運，分別為竹東鎮、芎林鄉、寶山鄉、峨眉鄉、五峰鄉（後山）、尖石鄉。但尖石鄉前山僅收廚餘及玻璃瓶，後山則上午清運秀巒線、下午清運玉峰線。

此外，連假後3天停收狀況分別為6月23日竹東鎮、尖石鄉、五峰鄉（前山）等3鄉鎮停收；6月24日峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉等3鄉鎮停收；6月25日為例行停收垃圾。

環保局提醒，民眾應做好垃圾分類資源回收、垃圾減量。回收廚餘時請先瀝乾水份，再倒入廚餘桶內，廚餘不可混入一般垃圾，並請維持環境衛生。

新竹縣環境保護局提醒，民眾應做好垃圾分類資源回收、垃圾減量。圖／新竹縣政府提供
新竹縣環境保護局提醒，民眾應做好垃圾分類資源回收、垃圾減量。圖／新竹縣政府提供

廚餘 端午節 垃圾分類 資源回收

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