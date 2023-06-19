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活絡苗栗明德水庫觀光 產官學盼打造媲美日月潭景點

中央社／ 苗栗縣19日電

苗栗縣政府為活絡明德水庫周邊觀光發展，今天邀客委會主委楊長鎮等產官學界人士座談，盼將明湖水岸打造為媲美日月潭的國際級景點，讓客庄浪漫台3線與國際接軌。

苗栗縣政府指出，位於頭屋鄉的明德水庫為縣級風景區，環境清幽，曾名列全台四大水庫，湖中有日新、鴛鴦、海棠3個島，也是早年膾炙人口電影「魯冰花」拍攝取景地，為振興活絡水庫湖光山色景觀，發展客庄重要觀光景點，今天召開「苗栗明湖水岸觀光發展焦點論壇」。

論壇由縣府文化觀光局長林彥甫主持，邀請產官學界領域與談人，針對水庫整體觀光發展提出建言，楊長鎮、苗栗縣長鍾東錦也出席，會後一行人並登上日新島，期盼明湖水岸能打造為媲美日月潭的國際級景點。

楊長鎮表示，明德水庫近20、30年來的觀光發展嚴重沒落，對照苗栗北邊的南庄、南邊的三義觀光產業繁盛，希望透過明德水庫周邊環境旅遊規劃的帶動，以及公館鄉客家文學花園這兩項結合生態、文化的建設，大幅提升苗栗中部地區的觀光發展。

楊長鎮指出，遊湖、水上運動都能刺激觀光，但同時須達到生態管理、水質保護等目標，希望規劃案能有故事性、結合在地文化特色，才能可長可久。

甫自日本考察回國的鍾東錦表示，對日本水庫細分功能印象深刻，他認為明德水庫發展觀光產業，迫切需要的是「鬆綁」使用限制，此外，國內觀光主力在樂齡階層，應重視退休人士需求，相信環湖自行車步道能帶動遊客，讓明德水庫再創風光。

頭屋鄉長徐鑫榮指出，頭屋鄉是東方美人茶發源地之一，明德水庫畔的黃家伙房是多年前知名的「魯冰花」電影場景，這些都是最佳story。

客委會於民國106年補助苗栗縣政府辦理明德水庫環湖自行車專用道先期評估，並於109年補助辦理規劃設計完竣。楊長鎮強調，客委會會全力支持縣府有關明德水庫周邊整體環境的規畫，但希望不只是改善硬體設施，更要充實觀光內涵，將明德水庫打造成為1個共存、共用、共生的觀光中心。

縣府表示，近年積極推動明德水庫老景點的活化與轉型，並持續推動「頭屋鄉明德水庫自行車專用道新建計畫」與「明湖水岸觀光遊憩廊帶觀光環境整備計畫」，希望透過打造橫跨陸海空域的新設施，帶動明德水庫全區域觀光與產業發展，建立客庄國際觀光品牌。

水庫 客委會

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