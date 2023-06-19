百年芒果樹還結果 苗栗明德水庫黃家伙房秘境老樹成群

苗栗縣頭屋鄉明德水庫南岸的魯冰花黃家伙房，鄉長徐鑫榮心目中的明德水庫story及智慧財產權，伙房前芒果、龍眼及荔枝樹成群，至今都還會結果，也讓人大驚奇。

頭屋鄉明德水庫發展觀光，縣府今天辦理「苗栗明湖水岸觀光發展焦點論壇」，會中徐鑫榮回應客委會主委楊長鎮，直指魯冰花黃家伙房是明德水庫story及智慧財產權之一，連中國大陸遊客都知道名聲，地方人士也認為黃家伙房是秘境，深具開發潛力。

明德水庫黃家伙房是1989年上映的魯冰花電影主要場景，老電影曾名噪一時，讓人發思古幽情，黃屋伙房前老樹成群，目前正值芒果、荔枝產季，可見到果實掛枝頭，不過，目前已經無人採收，任鳥啄食或掉果。

黃家伙房老樹其中2棵最老146歲、134歲，2020年2月縣府公告受保護樹木，根據國立苗栗農工森林系退休系主任彭宏源調查訪談，黃屋伙房老樹有芒果、龍眼、荔枝、楊桃、蓮霧等11棵，樹齡都有上百歲，2棵芒果樹30多年前還裝避雷針，少見而且非常珍貴。

彭宏源說，黃屋伙房堂面臨老田寮溪，明德水庫1970年完工蓄水，老祠堂後移另建，老樹群原在祠堂後方，因此變在祠堂前方，1989年黃家在2棵老芒果樹安裝避雷針，保護老樹傳為佳話。