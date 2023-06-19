百年芒果樹還結果 苗栗明德水庫黃家伙房秘境老樹成群
苗栗縣頭屋鄉明德水庫南岸的魯冰花黃家伙房，鄉長徐鑫榮心目中的明德水庫story及智慧財產權，伙房前芒果、龍眼及荔枝樹成群，至今都還會結果，也讓人大驚奇。
頭屋鄉明德水庫發展觀光，縣府今天辦理「苗栗明湖水岸觀光發展焦點論壇」，會中徐鑫榮回應客委會主委楊長鎮，直指魯冰花黃家伙房是明德水庫story及智慧財產權之一，連中國大陸遊客都知道名聲，地方人士也認為黃家伙房是秘境，深具開發潛力。
明德水庫黃家伙房是1989年上映的魯冰花電影主要場景，老電影曾名噪一時，讓人發思古幽情，黃屋伙房前老樹成群，目前正值芒果、荔枝產季，可見到果實掛枝頭，不過，目前已經無人採收，任鳥啄食或掉果。
黃家伙房老樹其中2棵最老146歲、134歲，2020年2月縣府公告受保護樹木，根據國立苗栗農工森林系退休系主任彭宏源調查訪談，黃屋伙房老樹有芒果、龍眼、荔枝、楊桃、蓮霧等11棵，樹齡都有上百歲，2棵芒果樹30多年前還裝避雷針，少見而且非常珍貴。
彭宏源說，黃屋伙房堂面臨老田寮溪，明德水庫1970年完工蓄水，老祠堂後移另建，老樹群原在祠堂後方，因此變在祠堂前方，1989年黃家在2棵老芒果樹安裝避雷針，保護老樹傳為佳話。
彭宏源訪談黃家子孫，其中1棵芒果樹是16世祖1877年51歲生日所種，至今每年均持續結果，另1棵17世祖婆1889年手植，2棵都高20公尺以上，樹冠涵蓋面積200平方公尺以上，許多黃家子孫幼年時芒果成熟時節，天剛亮爭相在樹下撿拾食，沒有零用錢的年代，免費甜美芒果，成了共同回憶，另9棵老樹1907年種下，樹齡也116歲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言