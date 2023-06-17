幼貓被結紮放生如變相虐殺 議員要求農業局緊急修正

台中市議員羅廷瑋、張彥彤接獲民眾陳情，發現年齡約1到2個月大的幼貓被台中動保處抓至醫院結紮後，原地放回，幼貓身體情況虛弱無比，模樣十分可憐，形同虐殺。羅廷瑋表示，動保處須針對此盡快訂定出明確準則，幼貓年齡難以分辨，建議透過體重評估是否可結紮範圍。農業局回覆，會立即檢討內部規定，19日會邀集專家學者研議相關規範，早日推動實施。

羅廷瑋表示，幼貓剛出生，生命徵象不穩定，最害怕失溫、缺少營養的時期，可能一受風寒就會失去生命，身體狀況不太可能去接受麻醉、手術等等高風險的行為，更何況被結紮後又無人照顧，放在野外無非就是等待死亡。

羅廷瑋、張彥彤說，請動保處可參考桃園市針對幼貓結紮的相關條例，年齡滿4個月且體重達標後才可結紮，請台中動保處需針對此盡快訂定出明確準則，幼貓年齡難以分辨，可透過體重評估是否在可結紮範圍，不要再禍害無辜生命。