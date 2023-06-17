快訊

苗博雅獲禮讓選立委 徐巧芯：社民黨如民進黨的寶可夢

觀光股漲不停！今年來這檔漲2倍最狂 還有9檔翻倍

幼貓被結紮放生如變相虐殺 議員要求農業局緊急修正

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
貓友在臉書社群怒控，幼貓被結紮後「放生」，不少幼貓形同被虐殺。圖／取自臉書「貓咪救援、中途及送養」
貓友在臉書社群怒控，幼貓被結紮後「放生」，不少幼貓形同被虐殺。圖／取自臉書「貓咪救援、中途及送養」

台中市議員羅廷瑋、張彥彤接獲民眾陳情，發現年齡約1到2個月大的幼貓被台中動保處抓至醫院結紮後，原地放回，幼貓身體情況虛弱無比，模樣十分可憐，形同虐殺。羅廷瑋表示，動保處須針對此盡快訂定出明確準則，幼貓年齡難以分辨，建議透過體重評估是否可結紮範圍。農業局回覆，會立即檢討內部規定，19日會邀集專家學者研議相關規範，早日推動實施。

羅廷瑋表示，幼貓剛出生，生命徵象不穩定，最害怕失溫、缺少營養的時期，可能一受風寒就會失去生命，身體狀況不太可能去接受麻醉、手術等等高風險的行為，更何況被結紮後又無人照顧，放在野外無非就是等待死亡。

羅廷瑋、張彥彤說，請動保處可參考桃園市針對幼貓結紮的相關條例，年齡滿4個月且體重達標後才可結紮，請台中動保處需針對此盡快訂定出明確準則，幼貓年齡難以分辨，可透過體重評估是否在可結紮範圍，不要再禍害無辜生命。

貓友在臉書等社群不斷反映，指台中動保處不能結紮後就不理，超氣！

貓友在臉書社群怒控，幼貓被結紮後「放生」，不少幼貓形同被虐殺。圖／取自臉書「我與街貓的距離」
貓友在臉書社群怒控，幼貓被結紮後「放生」，不少幼貓形同被虐殺。圖／取自臉書「我與街貓的距離」

結紮 羅廷瑋

延伸閱讀

賴佳微疑受性騷霸凌自傷 綠營聲援 羅廷瑋：綠才該收手

綠營中市民代聲援賴佳微 籲羅廷瑋停止傷害

涉嫌騷擾賴佳微 羅廷瑋控遭死亡威脅 賴驚傳自傷已送醫

國民黨：民進黨卸任議員公然死亡威脅 請賴清德說明

相關新聞

竹北新月沙灣仿國外設沙灘淋浴 卻曝海域危險「禁游泳」

竹北新月沙灣因海岸風景秀麗，又有大片沙灘，是不少新竹人假日喜愛前往休憩的地點，新竹縣府交旅處為提升觀光，更爭取中央補助新...

幼貓被結紮放生如變相虐殺 議員要求農業局緊急修正

台中市議員羅廷瑋、張彥彤接獲民眾陳情，發現年齡約1到2個月大的幼貓被台中動保處抓至醫院結紮後，原地放回，幼貓身體情況虛弱...

浪漫台三線藝術季將登場 公館客家文學花園首度開放

苗栗縣政府在公館鄉規畫打造的觀光亮點「客家文學花園」已完成兩期工程，客委會今年籌辦的第2屆浪漫台三線藝術季，文學花園將成...

中央書局連辦8場幼兒音樂會 古典音樂中走進繪本故事

中央書局今年5月起每月為4至8歲親子家庭推出一場繪本音樂饗宴，由信誼基金會與國立台灣交響樂團攜手，為幼兒量身打造8場音樂...

世客博將近青塘園步道破舊恐鬧笑話 養工處持續整修中

位在桃園中壢高鐵站附近的青塘園為一埤塘改建的休憩生態公園，不過園區外圍的高壓磚步道使用多年已出現老舊、破損情況，加上埤塘...

端午連假大溪老街、石門水庫遊客多 替代道路看這知免塞車

端午4天連續假期計將於6月22至25日，桃園大溪老街、石門水庫、角板山、拉拉山等熱門觀光景點總人車眾多，大溪警分局規畫端...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦