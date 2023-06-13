公車脫班苦等 桃園推「轉乘機捷」

桃園市蘆竹區許多居民每日往返台北上班，近期因駕駛缺工、客運脫班問題嚴重，每到尖峰時段公車站總大排長龍，通勤族深受所苦。交通局研議增闢接駁公車至機場捷運，搭配即將上線的基北北桃1200月票方案，讓民眾轉乘機捷往返台北，增加客運運轉效率。不過民代認為，目前機捷班次不足，建議增開晨峰加班車作為配套，才能有效加強疏運。

「每天等40分鐘才坐上公車，脫班已成常態。」南崁居民許先生表示，自己固定搭國光客運1841路線到台北上班，雖然表定班次多，但準時到班者少之又少，常常一等就是超過半小時，加上司機限制上車人數，導致一早公車站等車民眾總是大排長龍。

議員張桂綿表示，南崁地區通勤雙北民眾不少，中正路麥當勞與全家前的公車站牌，上下班尖峰時期常湧現人潮，近期因公車客運司機短缺，班次路線常脫班、延誤，鄉親陳情不斷；基北北桃1200月票7月上線，市府應規畫南崁到機捷A10站的區間公車，鼓勵民眾搭乘機捷通勤至雙北，不僅機捷延誤機率低，也不用停等紅綠燈。

交通局指出，過去機捷票價較高，民眾多選擇搭乘較便宜的客運，但1200月票推出後，無論搭乘哪種運具價格都相同，因此市府已研議在南崁地區、大竹地區、藝文特區、中路地區開闢短程市區公車，7月起也確定新增行經南崁及藝文特區的短程路線，將民眾接駁至機場捷運站，希望藉此增加客運運轉效率，避免民眾尖峰時段塞在高速公路。

議員劉勝全表示，對市府增開市區公車接駁樂觀其成，不過南崁地區到機捷A10站距離不短，搭公車需要時間，目前機捷班距又長達15分鐘，對通勤族恐緩不濟急，尖峰時段仍需增開機捷班次，同時協調其他客運業者增班才可紓解。交通局長張新福回應，桃捷公司已評估在平日晨峰時段加開1班直達車，確切時程將進一步研議。