率先推氫能源 苗縣長鍾東錦率團赴日取經

氫能源先進科技，苗栗縣有風電、光電及腹地等條件優勢，縣長鍾東錦今天率團到日本取經，希望發展氫能源，打造沿海竹南、後龍、通霄及苑裡4鎮，再生能源「苗西綠能區」。

鍾東錦上任後，今年3月13日至17日率團赴新加坡，考察重點教育、觀光方面，今天出發至日本，安排至6縣市、11個單位考察及交流，了解再生能源、儲能防災、長期照護、友善環境等議題，作為施政規畫參考。

其中，再生能源部分，規畫拜會及參訪日本福島再生能源研究所、山倉水庫浮動式太陽能發電廠，及普登科技股份有限公司在日本的園區，希望交流氫能源、太陽能源運用經驗。

縣府指出，鍾東錦「苗西綠能區」政見，評估沿海4鎮離岸、岸上風力發電，及光電發展，全台數一數二，加上腹地廣大，建設園區發展氫能源，條件得天獨厚，鍾縣長月前拜會行政院副院長鄭文燦，理念也不謀而合。

至於儲能防災部分，鍾東錦將拜會東京都廳及福島縣廳，以行政部門角度交流公務門儲能防災經驗；長期照護部分，則至埼玉縣拜訪元氣集團及親光療養院，實際考察日本長照環境。

友善環境部分，涵蓋智慧城市及產業轉型等多元面向，包含豐洲市場遷建及經營管理交流、東京火車站歷史建築活化、橫濱市Smart city智慧城市願景，及富士鱒魚養殖場經驗交流，考察團17日返國，預定20日記者會，向縣民報告考察心得及未來施政方針。