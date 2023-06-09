快訊

驅魔聖師再起？台中35歲女命喪道場 疑與4年前打死信徒案有關

下班注意！4縣市雨彈持續 大雷雨轟炸到這時

私幼師喊冤稱「在餵感冒藥水」 醫：感冒藥不可能有巴比妥

竹市南寮風箏賽場發現廢棄物 議員籲封鎖開挖調查

中央社／ 新竹市9日電

新竹市議會重大工程品質監督小組昨天會勘南寮國際風箏賽場，發現埋有廢棄物。民進黨市議員則建議，市府可封鎖賽場，避免證據遭到破壞，全面開挖調查，以昭公信。

國民黨新竹市議會黨團今天召開記者會，黨團總召陳慶齡表示，新竹市議會重大工程品質監督小組昨天會勘南寮國際風箏賽場，發現只要沒有草皮覆蓋的裸露處，都看得見許多營建廢棄物。

記者會現場擺出風箏賽場帶回的多樣廢棄物，陳慶齡說，5月幾場大雨沖刷賽場表面泥土，現在目視就可看到磁磚、磚頭，甚至還發現馬桶沖水按鈕等廢棄物，呼籲市府承擔、解決問題。

民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名接受中央社記者電訪表示，建議市府封鎖整座佔地7.2公頃的風箏賽場，避免證據遭到破壞及危害民眾安全，全面開挖調查，以昭公信。

民進黨新竹市議員劉康彥在臉書（Facebook）發文表示，2021年時「新竹市國際展演中心預定地」工地現場挖出大量廢棄物，當時市府不但立即停工、封鎖現場，隨後也進行大規模開挖，徹底清出廢棄物。

劉康彥說，若南寮風箏賽場埋廢棄物，建議市府比照過去處理國際展演中心的模式，封鎖現場，避免證據被破壞，並大面積、大規模開挖，還原事實真相，若有貪贓舞弊，立即請檢調調查。

新竹市政府發布新聞稿表示，蓄意傾倒廢棄物無論出於何種目的與理由，皆是非法且不可饒恕之行為，會持續進行工程契約檢視、平時維護管理等行政調查釐清，若需更深入的刑事調查，將研議送請檢調調查。

廢棄物 新竹 風箏

延伸閱讀

竹市風箏賽場下廢棄物出土 民進黨團：有問題就送檢調

竹市國際風箏場又挖出內衣、馬桶鈕 民代轟：最大廢土場

議員批遲啟用抽水站釀淹水 竹市府：檢視進場時機

竹市舊城區停車一位難求停車場卻種樹？ 市府：7月移除

相關新聞

新竹科環一路標誌不明 屢有車輛在調撥時段逆向誤闖

通車月餘的科環一路，因為標誌不明確，接連發生民眾在調撥時段誤闖而逆向行駛的狀況，不僅危險，還在造成竹科對外交通大打結，寶...

竹市風箏賽場下廢棄物出土 民進黨團：有問題就送檢調

新竹漁港內的新竹市國際風箏賽場歷經5月大雨過後，場地土層被嚴重沖刷，市議會國民黨團今天開記者會揭露又挖到磁磚、水泥塊、內...

桃北北基1200月票漏掉龍潭？ 交通局：第1波有709客運

基北北桃1200月票優惠車種已經定案，桃園市議員徐玉樹今天下午指出，先前傳出龍潭709客運路線未納入月票優惠，雖然交通局...

國中會考5科精熟人數創新高 竹縣5A人數比去年多53人

112年國中教育會考成績今天公布公布，新竹縣5775名考生當中，成績達5A精熟以上程度有813人，較去年增加53人。考取...

苗縣國中會考成績刷新紀錄 3位榜首2人出自偏鄉國中

國中會考成績今天公布，苗栗縣不僅5A10+人數較去年增加，5A總人數比去年更大幅提高逾20％，刷新縣內近年教育會考成績紀...

民代追竹市學區劃分議題 高虹安首曝朝這方向進行

新竹市近年就學人口成長，學區劃分議題受家長關注，市長高虹安選前喊出學區劃分要推動就近入學為目標。東區市議員劉崇顯今天在總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦