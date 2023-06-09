竹市南寮風箏賽場發現廢棄物 議員籲封鎖開挖調查

新竹市議會重大工程品質監督小組昨天會勘南寮國際風箏賽場，發現埋有廢棄物。民進黨市議員則建議，市府可封鎖賽場，避免證據遭到破壞，全面開挖調查，以昭公信。

國民黨新竹市議會黨團今天召開記者會，黨團總召陳慶齡表示，新竹市議會重大工程品質監督小組昨天會勘南寮國際風箏賽場，發現只要沒有草皮覆蓋的裸露處，都看得見許多營建廢棄物。

記者會現場擺出風箏賽場帶回的多樣廢棄物，陳慶齡說，5月幾場大雨沖刷賽場表面泥土，現在目視就可看到磁磚、磚頭，甚至還發現馬桶沖水按鈕等廢棄物，呼籲市府承擔、解決問題。

民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名接受中央社記者電訪表示，建議市府封鎖整座佔地7.2公頃的風箏賽場，避免證據遭到破壞及危害民眾安全，全面開挖調查，以昭公信。

民進黨新竹市議員劉康彥在臉書（Facebook）發文表示，2021年時「新竹市國際展演中心預定地」工地現場挖出大量廢棄物，當時市府不但立即停工、封鎖現場，隨後也進行大規模開挖，徹底清出廢棄物。

劉康彥說，若南寮風箏賽場埋廢棄物，建議市府比照過去處理國際展演中心的模式，封鎖現場，避免證據被破壞，並大面積、大規模開挖，還原事實真相，若有貪贓舞弊，立即請檢調調查。

新竹市政府發布新聞稿表示，蓄意傾倒廢棄物無論出於何種目的與理由，皆是非法且不可饒恕之行為，會持續進行工程契約檢視、平時維護管理等行政調查釐清，若需更深入的刑事調查，將研議送請檢調調查。