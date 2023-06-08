桃園取締改裝車噪音…車主怨被「強催油門」 批沒標準、複驗擾民

桃園「靜桃計畫」大執法專案，6月起各區如火如荼展開，盼抓出改裝車並要求限期改善，以降低噪音對民眾影響。不過各地車友對於執法和檢驗標準仍有疑慮。新竹楊姓車友說，有很多執法人員根本不懂車，在檢驗過程強催油門，導致炸水箱、引擎爆掉；許姓車友也說，測量噪音應該是行進中動態來測試，但執法人員都是在靜態怠速的環境下，猛力催油門。

新竹的楊姓車友表示，噪音車的問題一直存在，政府有心想取締，也不能說有不對的地方，只是針對噪音車的取締，政府的執法標準是什麼？現行法規音量是需低於90分貝，但有些車友的車出廠時，分貝就已經超過90，當時也是合法領牌上路，結果被攔查時，檢驗超標又被說違法，既然不合法，那為何當初可以領牌上路？

再來就是執法人員訓練不足，楊姓車友說，環保局對於噪音檢驗環境有相關規範，需要在空曠、沒有噪音，後方也不可以有障礙物像是山壁等的環境下進行檢測，但實際上很多車友都是在不合規的檢驗環境下被驗出超標，更別說有些執法人員根本不懂車，在檢驗過程強催油門，導致炸水箱、引擎爆掉等等。

楊姓車友還說，每個執法人員還會依個人喜好，針對不同的族群進行攔檢，像他就遇過環保局和警察，只都針對紅、黃牌重機攔檢，結果白牌機車從旁邊呼嘯而過，更別說很多四輪都有改裝情況，他也質疑，為何執法可以針對特定群族攔檢，相當不合理。

「在複驗部分也是非常擾民」，楊姓車友說，如果車友接到改裝車檢驗單，或是當時檢驗因為下雨、噪音等原因不算數，還要在環保局指定的時間地點重驗一次，如果沒有到場可能會吃上罰單。等到了現場，如果儀器有問題，或是突然下雨，可能又要取消，等於車友要再專程請假去檢驗，真的很擾民。