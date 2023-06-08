桃園查改裝車直搗車行拍照蒐證 網怒洗版環保局臉書

改裝車高分貝噪音擾民，桃市府本月啟動「靜桃計畫」強力取締噪音車輛，卻引起多名網友不滿，質疑稽查人員前往車行拍下改裝車輛，就要求車主到檢，根本是戒嚴。對此，市府強調，環保局依據噪音管制法第19條規定，針對現場改裝車輛蒐證通知到檢，並未違法。

市府6月啟動靜桃計畫，針對全市約50處飆車及車輛噪音熱點強力稽查。經發局、環保局、警察局也組成聯合稽查取締小組，前往轄內機車行宣導稽查。

但此舉引發眾多網友不滿，今天到環保局臉書留言「你們直接闖入機車行，拍客人機車的照片，就要求車主驗噪音，請問是哪條法規允許的？」、「什麼時候法規有寫可以直接衝進別人的店查噪音？」、「餐廳喝酒的客人，要不要直接都抓去酒測？」

其他網友說「環保局稽查人員如果沒有會同轄區派出所員警陪同，並取得法院對該店家開立的搜索票，就進入店家拍照就是違法行為」、「我不反對你們抓排氣管，但我不懂為什麼停在私人地方等待維修的車子，你們可以強行進去拍照舉發？那是私人地方，根本不合法吧。」

環保局受訪表示，稽查小組是例行性巡查，確認業者有無營業合法登記，並未對改裝車主開罰，僅拍下改裝車輛，請車主後續到檢，確認有無噪音超標，稽查過程相當和善。市府回應也強調，環保局是依據噪音管制法第19條，針對現場改裝車輛蒐證通知到檢，相關作為沒有違法問題。

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