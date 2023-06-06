高虹安答不出負債額 竹市府：議員問題刁難

新竹市長高虹安昨天面對民主進步黨籍新竹市議員曾資程質詢，卻回答不出新竹市負債總額問題；新竹市政府今天說，議員為難詢問相對流於細節，甚至刁難問題。

曾資程質詢高虹安，去年底決算負債總額，「妳講了那麼多，沒有講到重點」；高虹安表示，這個部分，「我請（竹市府）財政處與主計處來回答」。

曾資程表示，高虹安不是剛剛才說很了解各局處業務嗎？高虹安說：「是，都很（了解）啊」，但曾資程說：「妳不知道就（說）妳不知道」。

曾資程在社群網站臉書（Facebook）發布質詢影片表示，了解預算可了解施政全貌，從決算報告可了解施政缺失，作為改善依據，「請市長不要再答非所問了」。

曾資程告訴中央社記者，高虹安答詢都無法回答到重點，還出現問第2題卻回答第1題情形，而高虹安應了解新竹市財政狀況，才能作為整體施政調整依據，顯然高虹安還未進入狀況。

他說，高虹安應調整心態，不懂的問題要多請教、做功課，要能認錯並深刻檢討、及時調整。

竹市府透過新聞資料表示，高虹安熟悉市府各業務，主抓市政大方向，對市民負責，但許多專業細節由各專業單位深入處理。

竹市府說，議員如此為難詢問相對流於細節，甚至刁難問題，又不讓高虹安有時間查察，網路上有心人士後續刻意操作，令人無法接受，相信市民理解、也無法接受這樣的惡意。