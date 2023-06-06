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苗縣議員曾玟學為少子化爭取凍卵補助 縣長允研議

中央社／ 苗栗縣6日電

少子化趨勢已是國安危機，鑒於女性生育年齡逐漸上升，苗栗縣議員曾玟學今天在議會臨時動議爭取凍卵與卵巢檢查補助，避免女性錯過最佳生育時機，縣長鍾東錦允諾研議。

苗栗縣議會召開第20屆第1次定期大會，今天議程討論通過這項臨時動議案。

曾玟學表示，鍾東錦競選政見的承諾，除了昨天議會三讀通過的「苗栗縣敬老禮金自治條例」外，還有65歲以上長輩免掛號費也在規劃推動當中，不免讓人覺得多以照顧長輩為主，他希望也能有更多友善年輕族群、照顧年輕人需求的政策，為避免女性錯過最佳生育時機及減輕負擔，因此透過臨時提案方式，爭取凍卵、卵巢檢查補助。

曾玟學指出，新竹市、桃園市的凍卵補助都已上路，其他不少縣市議會也有議員提出，他建議縣府參考已實施的縣市，在財政能力許可範圍內來做，並在會中詢問鍾東錦是否允諾支持。

鍾東錦表示，縣府配合中央政策，已有擴大加碼提供不孕夫妻進行體外授精人工生殖（俗稱試管嬰兒）療程補助，今年編列相關預算會提高，至於凍卵補助費用，預算需求有待進一步了解，「原則上會盡力來做，也應該要做，可能有助生育率提升」。

鍾東錦 凍卵 生育

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