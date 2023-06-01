高虹安最新網路民調施政滿意度破6成 這政策最獲好評

《ETtoday民調雲》今天公布新竹市長高虹安的最新施政民調，結果顯示高虹安施政滿意度60.9%、對市府團隊表現57.3%表示滿意，又以「調高營養午餐每餐費用及補助」的政策最受好評（73.9%）。市府回應，每份民調都是施政的重要參考依據，感謝市民的鼓勵和鞭策，會持續虛心傾聽民意、提升市民的幸福感。

該分民調指出，「若與《遠見雜誌》在今年三月就職100天左右調查施政滿意度為近五成的結果相較，也可以觀察到高虹安的支持度有逐漸成長的趨勢。」新竹市最受好評前5項政策分別為調高營養午餐每餐費用及補助（73.9%）、YouBike2.0全面升級再新設30站（70.3%）、桃竹竹苗推公共運輸月票4方案（64.2%）、祝妳好孕凍卵補助（59.7%）、簽署新竹縣市整合溝通平台合作備忘錄（63.6%）。

新竹市政府指出，因應物價飛漲，竹市將自112學年度起調高國中、小營養午餐每餐費用，讓孩子吃得飽也要吃得好；竹市大力推動低碳運輸，全面升級YouBike2.0；積極爭取桃竹竹苗生活圈通勤月票，透過減輕市民交通負擔；規畫「0-6歲市府養」與推動「祝妳好孕凍卵補助」，讓年輕一代願婚、敢生、樂養。

另，為解決新竹縣市所面臨的各項問題，市府也說明，高虹安上任後即推動「新竹縣市整合溝通平台」，優先研商大家關切的園區交通、垃圾清運議題，並達成8項合作共識，市府禁月也積極參與中台灣區域、桃竹竹苗區域及北台區域發展治理平台。

市府強調，民調都會做施政參考，此次媒體調查結果是市民對新竹市現階段的評比，也是給團隊持續前進的動力。市府強調，過去有不少問題要改善，但也有更多新興的政策需要大力推動，市府團隊勇於任事，全力以赴，以市民的生活福祉為最高原則。