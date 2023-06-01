球場無驗收標準 竹市府將訂工程機制

新竹市府體檢市立棒球場缺失，今年3月曾查出4千多萬元排水工程預算消失，昨再指出預算編列不合理，近12億元預算僅200多萬元用在球場的草皮與紅土。至於棒球場因趕著開幕打球而忽略重要執行細節，以致球員受傷，市府將訂立相關工程機制，確保不再發生相同問題。

市府工務處檢視新竹棒球場統包需求書及統包契約內容，草皮紅土連同級配僅編列200餘萬元，但據了解，以相同規模、等級球場，應編列經費為3、4000萬元。

工務處還發現，統包需求書寫入多個不同球場規範，如中華職棒大聯盟賽事、世界棒壘球聯盟WBSC、中華民國棒球協會場地標準等，卻未具體說明如何達成統包需求規定，也未清楚明定球場排水性能要求，以至無明確驗收標準及依據。

市府行政調查指出，棒球場還曾發生尚未完成圖說變更即進行施作，未完成驗收就開始比賽，另外，統包合約及統包需求書對預算分配不合理、統包需求書預算遭變更、球場品質及驗收量化標準不明確等問題。

另外，棒球場在去年5月由市府點交給OT廠商龍來球場公司，未料去年7月底因場地缺失打了2場就停賽迄今，龍來不堪虧損要求暫停合約；市府昨指出，7度與龍來協商履約爭議，本月1日起龍來球場已暫停營運球場，並將場地點交回市府，但龍來也表達待排水改善優化，希望繼續執行OT營運案。

市府說，棒球場因趕開幕打球，造成球員受傷，市府會訂立相關工程機制，確保不再發生相同問題，如推動落實行政院公共工程委員「公共工程施工品質管理制度」，訂定3個層次的工程施工品質管理制度。