聽新聞
test
0:00 / 0:00

球場無驗收標準 竹市府將訂工程機制

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市立棒球場場地問題受全國矚目，新竹市長高虹安昨天宣布開挖、檢測，再度挖出約3公分大的石塊，將連同土壤檢體送往美國實驗室檢驗。圖／竹市府提供
新竹市立棒球場場地問題受全國矚目，新竹市長高虹安昨天宣布開挖、檢測，再度挖出約3公分大的石塊，將連同土壤檢體送往美國實驗室檢驗。圖／竹市府提供

新竹市府體檢市立棒球場缺失，今年3月曾查出4千多萬元排水工程預算消失，昨再指出預算編列不合理，近12億元預算僅200多萬元用在球場的草皮與紅土。至於棒球場因趕著開幕打球而忽略重要執行細節，以致球員受傷，市府將訂立相關工程機制，確保不再發生相同問題。

市府工務處檢視新竹棒球場統包需求書及統包契約內容，草皮紅土連同級配僅編列200餘萬元，但據了解，以相同規模、等級球場，應編列經費為3、4000萬元。

工務處還發現，統包需求書寫入多個不同球場規範，如中華職棒大聯盟賽事、世界棒壘球聯盟WBSC、中華民國棒球協會場地標準等，卻未具體說明如何達成統包需求規定，也未清楚明定球場排水性能要求，以至無明確驗收標準及依據。

市府行政調查指出，棒球場還曾發生尚未完成圖說變更即進行施作，未完成驗收就開始比賽，另外，統包合約及統包需求書對預算分配不合理、統包需求書預算遭變更、球場品質及驗收量化標準不明確等問題。

另外，棒球場在去年5月由市府點交給OT廠商龍來球場公司，未料去年7月底因場地缺失打了2場就停賽迄今，龍來不堪虧損要求暫停合約；市府昨指出，7度與龍來協商履約爭議，本月1日起龍來球場已暫停營運球場，並將場地點交回市府，但龍來也表達待排水改善優化，希望繼續執行OT營運案。

市府說，棒球場因趕開幕打球，造成球員受傷，市府會訂立相關工程機制，確保不再發生相同問題，如推動落實行政院公共工程委員「公共工程施工品質管理制度」，訂定3個層次的工程施工品質管理制度。

新竹 新竹棒球場

延伸閱讀

挨批挖棒球場不公開透明 竹市府：已報備檢方全程錄影

中鋼辦煉焦爐築爐奠基祈福典禮 求汰舊換工程順利圓滿

中鋼一二階煉焦爐汰舊換新 今舉行築爐奠基祈福典禮

綠批高虹安開挖棒球場不透明、不專業 藍籲上緊發條

相關新聞

新竹棒球場昨開挖 土壤送美檢驗

斥資12億元改建的新竹市立棒球場遭爆多項場地缺失，新竹市長高虹安昨宣布開挖、檢測，挖出約6公分石塊，將連同土壤檢體送往美...

球場無驗收標準 竹市府將訂工程機制

新竹市府體檢市立棒球場缺失，今年3月曾查出4千多萬元排水工程預算消失，昨再指出預算編列不合理，近12億元預算僅200多萬...

公務座車闖紅燈 鍾東錦致歉代繳罰單

苗栗縣長鍾東錦的公務座車3月底行經頭份市中華路、台一線路口時被民眾檢舉闖紅燈，昨有臉書社群發文，並好奇由誰繳罰單；鍾東錦...

苗栗縣長座車闖紅燈 鍾東錦：代表團隊致歉並代繳罰單

苗栗縣長鍾東錦的公務座車3月底行經頭份市中華路、台一線路口時被民眾檢舉闖紅燈，今天有臉書社群發文，並好奇會由誰來繳罰單...

挨批挖棒球場不公開透明 竹市府：已報備檢方全程錄影

新竹市長高虹安今天趕在5月最後1天宣布開挖新竹棒球場，新竹市議會民進黨團批評，高虹安再度拿棒球場當政治提款機，此為「沒有...

140線苑裡2.6公里道路拓寬計畫 獲中央核定3.6億元辦理

苗栗140縣道苑裡路段已開闢30年，但近年來交通量不斷成長，尖峰時間140線及周邊道路經常出現壅塞，苗栗縣政府向交通部爭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦