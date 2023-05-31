查弊端！今天開挖新竹棒球場 高虹安：邀美大聯盟場務專家協助

斥資12億元改建的新竹市立棒球場工程各界關注，新竹市長高虹安今天受訪宣布，「市府今天已進場啟動球場改善檢測相關工程，今日進場開挖並將土壤檢體送美國實驗室檢驗」，並強調已經力邀美國職棒大聯盟場務專家協助修復，力拚明年啟用。

新竹市立棒球場今年初停工，後續排水改善與檢測遲遲未進行，市府工務處長曾嘉文昨天在議會答詢表示，正在審查相關圖說，預計「六月正式啟動改善」，時程6到10月。

高虹安今天受訪，終於明確表示「謝謝市民朋友關心，市府今天已進場啟動球場改善檢測相關工程，今日進場開挖並將土壤檢體送美國實驗室檢驗。」

「我非常重視棒球場改善，已經力邀美國職棒大聯盟場務專家協助」，高虹安也說，已經請到場務專家協助指導新竹棒球場修復工程，並確認設計書圖。

此外，過程迄今，市府團隊已完成「協商龍來OT營運資產點還」、「三次體檢會專家諮詢」、「委任土木技師公會鑑定」、「委任具洲際球場改善經驗技師重新設計書圖」等工作，力拚明年啟用。

高虹安說，這麼多前置工作，為的就是能確保球場修復改善作業能真正解決問題，不要重蹈覆轍。