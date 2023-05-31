快訊

駕專機撞老鷹、機翼結冰...空軍初代女飛官憶當年酸甜苦辣

經營權之爭落幕！龍邦入主泰山 終結詹家逾70年掌權

不該加碼輝達？專家點名其他可能暴漲的股票 台灣這家入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

查弊端！今天開挖新竹棒球場 高虹安：邀美大聯盟場務專家協助

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立棒球場預計今天進場開挖。圖／讀者提供
新竹市立棒球場預計今天進場開挖。圖／讀者提供

斥資12億元改建的新竹市立棒球場工程各界關注，新竹市長高虹安今天受訪宣布，「市府今天已進場啟動球場改善檢測相關工程，今日進場開挖並將土壤檢體送美國實驗室檢驗」，並強調已經力邀美國職棒大聯盟場務專家協助修復，力拚明年啟用。

新竹市立棒球場今年初停工，後續排水改善與檢測遲遲未進行，市府工務處長曾嘉文昨天在議會答詢表示，正在審查相關圖說，預計「六月正式啟動改善」，時程6到10月。

高虹安今天受訪，終於明確表示「謝謝市民朋友關心，市府今天已進場啟動球場改善檢測相關工程，今日進場開挖並將土壤檢體送美國實驗室檢驗。」

「我非常重視棒球場改善，已經力邀美國職棒大聯盟場務專家協助」，高虹安也說，已經請到場務專家協助指導新竹棒球場修復工程，並確認設計書圖。

此外，過程迄今，市府團隊已完成「協商龍來OT營運資產點還」、「三次體檢會專家諮詢」、「委任土木技師公會鑑定」、「委任具洲際球場改善經驗技師重新設計書圖」等工作，力拚明年啟用。

高虹安說，這麼多前置工作，為的就是能確保球場修復改善作業能真正解決問題，不要重蹈覆轍。

新竹市立棒球場 高虹安 美國

延伸閱讀

民代追竹市「停七」工程解約後進度 市府拚這時間完工

MLB／前洋基外野手希克斯找到新工作 金鶯開大聯盟約網羅

天坑事件確保防颱及7天搶險照實施作 新竹縣府今會同專家現勘

民代追問新竹棒球場何時進場改善？工務處長曝時間點

相關新聞

查弊端！今天開挖新竹棒球場 高虹安：邀美大聯盟場務專家協助

斥資12億元改建的新竹市立棒球場工程各界關注，新竹市長高虹安今天受訪宣布，「市府今天已進場啟動球場改善檢測相關工程，今日...

國民黨立委初選5選區呂玉玲過關 6選區人選仍不明

國民黨桃園市立委第5選區（龍潭、平鎮區）提名初選民調今天上午出爐，現任立委呂玉玲對上議員黃敬平，以約3.78個百分點勝出...

獨／畢冊封面印錯 老師失蹤 湖口高中家長批回憶被毀

新竹縣立湖口高級中學及附設國中部，今年國三、高三畢業紀念冊封面被家長發現竟印錯字，中英文也不一致，內頁也出現嚴重缺失，不...

和碩董事長童子賢 在清大分享經營哲學與產業局勢發展

和碩聯合科技公司董事長童子賢近日接受清大科管院長林哲群邀請，到清大科管院在職專班分享經營哲學與產業局勢發展。他認為，領導...

當青年創業後盾 張善政賦予青年局這項「特別任務」

近期是畢業季，桃園市長張善政也關注青年就業問題，今天他在市政會議表示，已經給青年局長侯佳齡一個特別任務，請侯擔任「創業青...

民代追竹市「停七」工程解約後進度 市府拚這時間完工

新竹市西大路上的「停七」停車場工程去年底驚傳市府與承攬廠商解約，工程停擺迄今。南區市議員徐美惠今天在議會質詢追問工程進度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦