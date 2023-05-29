苗栗卓蘭巨峰葡萄「石葡萄」災損達二成 將爭取農損救助金

苗栗縣卓蘭鎮巨峰葡萄栽種面積約430公頃，年產量可達1300-1400萬公斤，是卓蘭核心高經濟水果，但今年受豪大雨影響，葡萄授粉普遍不佳，造成多數葡萄園都有「石葡萄」廢果，情況嚴重，農友修剪不完，有些農園修掉的石葡萄比掛在樹上還多，果農滿溢酸楚。

苗栗縣政府府接獲陳情後，積極協助爭取農委會農損救助金。今天下午縣長鍾東錦率隊，邀請農糧署北區分署、苗栗區農改場專家及卓蘭鎮公所及地方民代，一行人前往葡萄園實地勘查，確認普遍巨峰葡萄園內「石葡萄」的災情嚴重，初估產量減少至少2成-3成以上，已達行政院農委會農業天然災害現金救助標準(損失率達20％以上者，每公頃救助10萬元)，將向農委會爭取現金救助。

巨峰葡萄一年可以二收，分別為夏、冬2期果。夏果生產時於1-2月進行冬季修剪、催芽，開花期為3-4月，開花期間極易受到溫度、濕度及頻雨等不良天候因素，造成花期授粉不良。今年夏期果於開花時期，受到四月連續降雨影響，導致普遍葡萄授粉情形不良，成了無籽的假性結果，就是俗稱「石葡萄」。

石葡萄特性無籽也無法繼續長大，所以相較於正常的葡萄小。因此，一串葡萄上出現顆粒不均勻的情形，嚴重影響葡萄的賣相，且石葡萄皮薄，其果實成長期易受到雨水影響裂開產生病蟲害。

鍾東錦表示，看到卓蘭地區巨峰葡萄受到嚴重災損，他非常心痛，農友投入果園的成本與心血，其實難以估算，他們寧願每季豐收並賣出好價錢，但遭逢惡劣天候，申請天然災害現金救助，也是不得已之策。