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楊文科要蓋生命園區 反生命園區自救會長提罷免

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
楊文科日前赴議會施政報告，場外反生命園區自救會抗議要求下台，民眾希望縣長能傾聽民意。圖／本報資料照片
楊文科日前赴議會施政報告，場外反生命園區自救會抗議要求下台，民眾希望縣長能傾聽民意。圖／本報資料照片

新竹縣反生命紀念園區自救會宣布要罷免新竹縣長楊文科，短短一天就獲得響應，自救會會長直言，楊文科至今都沒有與民眾溝通，縣府一意孤行，自救會只能擴大訴求，希望縣長能正視此問題、重視民意。

自救會會長接受本報專訪，他表示，縣長楊文科沒有回應，堅持要蓋，甚至從未與民眾溝通，連之前在湖口的植樹節，夥伴們到場要陳情要求撤案，也都沒有管道。這段時間新竹縣有發生許多事件，發現縣府態度都是一樣，並不重視民眾的權益，反而重視企業、建商等。而且新豐、湖口等區，街景還停留在20、30年前，地方幾乎沒有重大建設，縣府實在是虧欠了民眾。

日前新竹縣府曾提出要針對生命紀念園區做調查，了解縣民對此議題是採同意或反對。自救會會長表示，透過罷免一案，或許也能讓縣府了解，民眾對此案的態度，這兩天正式公布此消息後，陸續有民眾響應、主動聯繫，新豐鄉參與度最高，其次是竹北市的民眾，昨天晚間就串連起來，相信許多人都是因為對縣府執政的不滿，藉此來表達民意。

自救會會長說，這段時間，他也與其他自救會聯繫，未來將串聯其他自救會，要反映出楊文科的施政問題，以及縣府未能傾聽民意的訴求。日前曾討論是否要走公投一案，但擔心兩年後，恐怕生命紀念園區屆時已定案，經討論過後，才決定要提出罷免。

自救會目前第一階段需要5千人連署，第二階段要5萬人連署，因此需要大量的人力、物力投入，號召民眾參與，目前在各社群、網路上號召要募集100名「罷楊尖兵」，短短時間內就有超過50人參與，預計要在楊文科上任一周年提交選委會成案。

自救會 楊文科 新竹

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