快訊

為何能繼承5億房產？18歲男身世被起底「阿公其實是親爸」

im.B詐騙案吸金25億 王鴻薇揪「1關鍵」再爆：竟有金管會背書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園前市府80座天幕從臨時建築變成一般建築 議員批疑點多

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市前市府過去8年新建80座天幕，一開始用臨時建築名義，後來修訂法規讓天幕成為一般建築，不受臨時建築12個月使用期限的限制。記者鄭國樑／攝影
桃園市前市府過去8年新建80座天幕，一開始用臨時建築名義，後來修訂法規讓天幕成為一般建築，不受臨時建築12個月使用期限的限制。記者鄭國樑／攝影

桃園市議員舒翠玲今午在市政總質詢指出，前市府8年新建80座天幕，每座造價數千萬至數百萬元不等，雖受民眾歡迎，但最初是臨時建築最多使用12個月，且無需申請建築、雜項執照就可蓋，但前市府在去年10月選前，竟又修訂建築自治法規，將天幕認定為鋼構建築，只要經結構技師認定最低可使用8年，議員質疑，前市府是為天幕建築合法化解套，以後拿什麼理由取締違建

舒翠玲表示，如果前市府一開始就依建築法第99條等法源，修訂地方建築自治條例，明確審查天幕建築物的規定，今天就不會產生這麼大的爭議，但前市府卻一再修改法規，明顯為天幕建築合法化解套，尤其是去年10月市長選舉前的修訂，等於把原本是臨時建築的天幕變成一般的建築，那民間建築是否也可如法泡製？

舒翠玲說，政府是否也可幫所有列管的違建解套? 還是只許州官放火不許百姓點燈？因天幕一開始明顯就是游走法律邊緣，甚至違建成分居多，前市府一步一步為天幕解套，以後拿什麼理由取締違建？

舒翠玲說，天幕不只有違建合法化的疑慮，採用薄膜材質全國只有兩家，等於被少數壟斷，造價每坪6萬元至9萬多元不等，前市府合計約10億元興建，最大的天幕在龍岡大操場造價3000多萬元，如今有些天幕使用快滿8年，陸續要面對維修和安全鑑定，難道不能有更多的材質選擇，非用薄膜不可？市政府願意為天幕的安全背書嗎？

都發局長江南志回應坦言，天幕屬公共設施，最初確實是依照臨時建築管理，若屬臨時展演場館性質，可使用6個月及再延長半年，公共設施和民間建築層次不同，修訂建築自治法規用意在達到管理目的，天幕相關法規前市府已經完成修正，當初是建管單位為了幫助目的主管機訂出相關管理辦法時修訂法規，修訂的內容有報議會、內政部通過。

舒翠玲議員認為前市府把天幕從臨時建築變成一般建築疑點多。記者鄭國樑／翻攝
舒翠玲議員認為前市府把天幕從臨時建築變成一般建築疑點多。記者鄭國樑／翻攝

建築 違建 舒翠玲

延伸閱讀

藍營立委初選內戰 桃園第5選區呂玉玲請出2戰神加持

舒翠玲退選國民黨團結再進一步？ 同黨對手：肯定也敬佩

退立委初選 桃議員舒翠玲：國民黨不缺互揭瘡疤 缺團結

舒翠玲退國民黨桃園立委黨內初選 曝下定決心關鍵

相關新聞

瞬間大雨 苗栗仁德護專校園嚴重積水、樓梯間有如瀑布

中央氣象局今天上午發布苗栗沿海鄉鎮大雨特報，後龍鎮上午10點多下起瞬間大雨，仁德醫護專校因排水不及造成校園淹水，雨水灌進...

慘！新竹市暴雨害大樓地下室淹水 22輛汽車全泡水

新竹市今天凌晨因大雷雨狂襲，時雨量高達106毫米，累積雨量更高達233毫米，多處傳出機淹水災情。新竹市博愛街18巷內大樓...

新竹市藝文高地工程狀況多 市府曝國際展演中心將解約

新竹市藝文高地聚落建設斥資24億元打造，但工程狀況多，市議會今天安排市政考察，市府證實除了兒童探索館因為廠商跑路於去年9...

扯！12億新竹棒球場大雨後成游泳池 室內打擊區、辦公室也淹

斥資12億元改建的新竹市立棒球場命運多舛，不僅球場缺失仍待改善，今天新竹市凌晨降下大雷雨，媒體人黃揚明接獲影像爆料，指出...

獨／柵欄故障？竹市地下道淹水害百萬新車誤闖泡水 市府釐清中

新竹市今天凌晨大雷雨，造成多處地下道嚴重積水，尤其位於香山區元培街的元培街（三姓橋）地下道淹水一度深達3、4公尺，有轎車...

煙囪雲降雨驚人！桃竹3小時「灌破百毫米」 水淹道路影片曝光

受到鋒面影響，桃園和新竹出現大雷雨，甚至部分地區傳出淹水災情。對此，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（19）日凌晨發文示警「煙囪雲長出來了」，提醒桃園和新竹的朋友要多加留意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦