聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園前市府80座天幕從臨時建築變成一般建築 議員批疑點多
桃園市議員舒翠玲今午在市政總質詢指出，前市府8年新建80座天幕，每座造價數千萬至數百萬元不等，雖受民眾歡迎，但最初是臨時建築最多使用12個月，且無需申請建築、雜項執照就可蓋，但前市府在去年10月選前，竟又修訂建築自治法規，將天幕認定為鋼構建築，只要經結構技師認定最低可使用8年，議員質疑，前市府是為天幕建築合法化解套，以後拿什麼理由取締違建？
舒翠玲表示，如果前市府一開始就依建築法第99條等法源，修訂地方建築自治條例，明確審查天幕建築物的規定，今天就不會產生這麼大的爭議，但前市府卻一再修改法規，明顯為天幕建築合法化解套，尤其是去年10月市長選舉前的修訂，等於把原本是臨時建築的天幕變成一般的建築，那民間建築是否也可如法泡製？
舒翠玲說，政府是否也可幫所有列管的違建解套? 還是只許州官放火不許百姓點燈？因天幕一開始明顯就是游走法律邊緣，甚至違建成分居多，前市府一步一步為天幕解套，以後拿什麼理由取締違建？
舒翠玲說，天幕不只有違建合法化的疑慮，採用薄膜材質全國只有兩家，等於被少數壟斷，造價每坪6萬元至9萬多元不等，前市府合計約10億元興建，最大的天幕在龍岡大操場造價3000多萬元，如今有些天幕使用快滿8年，陸續要面對維修和安全鑑定，難道不能有更多的材質選擇，非用薄膜不可？市政府願意為天幕的安全背書嗎？
都發局長江南志回應坦言，天幕屬公共設施，最初確實是依照臨時建築管理，若屬臨時展演場館性質，可使用6個月及再延長半年，公共設施和民間建築層次不同，修訂建築自治法規用意在達到管理目的，天幕相關法規前市府已經完成修正，當初是建管單位為了幫助目的主管機訂出相關管理辦法時修訂法規，修訂的內容有報議會、內政部通過。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言