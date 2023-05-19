桃園前市府80座天幕從臨時建築變成一般建築 議員批疑點多

桃園市議員舒翠玲今午在市政總質詢指出，前市府8年新建80座天幕，每座造價數千萬至數百萬元不等，雖受民眾歡迎，但最初是臨時建築最多使用12個月，且無需申請建築、雜項執照就可蓋，但前市府在去年10月選前，竟又修訂建築自治法規，將天幕認定為鋼構建築，只要經結構技師認定最低可使用8年，議員質疑，前市府是為天幕建築合法化解套，以後拿什麼理由取締違建？

舒翠玲表示，如果前市府一開始就依建築法第99條等法源，修訂地方建築自治條例，明確審查天幕建築物的規定，今天就不會產生這麼大的爭議，但前市府卻一再修改法規，明顯為天幕建築合法化解套，尤其是去年10月市長選舉前的修訂，等於把原本是臨時建築的天幕變成一般的建築，那民間建築是否也可如法泡製？

舒翠玲說，政府是否也可幫所有列管的違建解套? 還是只許州官放火不許百姓點燈？因天幕一開始明顯就是游走法律邊緣，甚至違建成分居多，前市府一步一步為天幕解套，以後拿什麼理由取締違建？

舒翠玲說，天幕不只有違建合法化的疑慮，採用薄膜材質全國只有兩家，等於被少數壟斷，造價每坪6萬元至9萬多元不等，前市府合計約10億元興建，最大的天幕在龍岡大操場造價3000多萬元，如今有些天幕使用快滿8年，陸續要面對維修和安全鑑定，難道不能有更多的材質選擇，非用薄膜不可？市政府願意為天幕的安全背書嗎？