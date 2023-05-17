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天坑案誰把關？ 議員建議比照竹市棒球場案找第三方體檢

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
竹北天坑事件發酵，豐邑建設在新竹縣所有建案，恐遭縣府暫停核發使用執照。圖／本報資料照片
竹北天坑事件發酵，豐邑建設在新竹縣所有建案，恐遭縣府暫停核發使用執照。圖／本報資料照片

竹北天坑案讓社區民眾憂心，新竹縣議員吳旭智今天在質詢說，縣府、建商的話已無法讓民眾信任，建議讓問題回歸到技術、專業層面，民眾需要公正的第三方專家來判讀專業資訊，應比照竹市成立棒球場工程體檢會或桃園公共工程體檢委員會，透過第三方來釐清缺失。

對此，新竹縣長楊文科回應會採納參考，目前縣府已籌組委員會，如何邀請第三方委員參與，會再次來研議，縣府會站在把關立場，要求豐邑建設來提出計畫。

吳旭智表示，應該委請具公信力的產官學專家來做總體檢，重新檢視重大工安事件的標準作業流程，以及跨局處橫向串聯、整合結果，回歸專業讓民眾信任。他也追問縣府是否曾做過地質的全面性檢查？能否盡快釐清民眾的疑慮？

工務處長江良淵回應，建商在申請執照前，每六百平方公尺要有地質鑽探報告，包含豐采520建案、周邊大樓和大有可為社區，申請建照時都會提交報告，縣府也有相關報告書。目前針對基地以外部分，跟經濟部地質調查所爭取到經費，正在招標中，未來將針對大竹北區做地質調查分析。

楊文科表示，縣府依照程序勒令停工、罰款，後來也經過專家審查才會復工，這次因對損害的意見看法不一，縣府下令要提出搶險計畫，會納入附近社區、地質鑽探、周邊建物結構等做全面體檢，並成立委員會，工務處也會就縣治一、二、三期與台科大、高鐵特區再做全面檢視。

吳旭智也呼籲應優先處理周邊社區擔憂的區域，當地質調查和計畫一做完，要立即向外界報告，才能讓民眾安心。江良淵回應，會整理豐采520與周邊大樓的地質調查報告書，並請專案小組立即檢視，將會再公布在工務處的網路專案區。

新竹縣長楊文科回應，將會採納參考，目前縣府已籌組委員會，如何邀請第三方委員參與，會再次來研議。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科回應，將會採納參考，目前縣府已籌組委員會，如何邀請第三方委員參與，會再次來研議。記者郭政芬／攝影
天坑出現位置就在多次發生周邊路面塌陷的建案旁，一旁社區居民要求縣政府出面協助。圖／本報資料照片
天坑出現位置就在多次發生周邊路面塌陷的建案旁，一旁社區居民要求縣政府出面協助。圖／本報資料照片

新竹 楊文科 520

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