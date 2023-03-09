狂犬病毒大安溪防線失守 苗栗首次在鼬獾驗出3例陽性

農委會動植物防疫檢疫局今天公布，今年1月在苗栗縣捕捉3隻鼬獾，驗出狂犬病毒陽性，大安溪「防線」首次失守，苗栗縣動物保護防疫所隨即提高警戒，加強防堵病毒往北擴散。

國內2013年爆發動物狂犬病疫情，防檢局監測狂犬病，至今年2月共有9縣市89鄉鎮市有陽性案例，全部發生台中市以南的山區野生動物，防檢局並在大安溪邊主動捕捉小型食肉目野生動物監測，最新監測結果防線遭到突破。

防檢局今天公布，今年1月1日、7日在苗栗縣卓蘭鎮，1月18日在苗栗縣泰安鄉捕捉3隻鼬獾，安置期間死亡，並沒有觀察到病灶，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，確診感染狂犬病，3例均無人員遭咬傷。

苗栗動防所長張俊義指出，動防所提高警戒，大安溪沿線苑裡鎮、三義鄉、卓蘭鎮、泰安鄉，加強巡視移除遊蕩犬貓，注射犬貓狂犬病疫苗、疫情調查，及教育訓練講習，宣導民眾如發現任何死亡野生動物，可通知動防所，切勿自行處理。

此外，籲請遵守「二不一要」，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物注射狂犬病疫苗，就可避免狂犬病在人畜間傳播，違者可處3萬元至15萬元以下罰鍰。

民眾如果不慎遭野生動物，或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後盡速就醫，並通報所在地公所或動物防疫機關處置。