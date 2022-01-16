苗栗火旁龍客家龍神壇變紅了 喜氣迎過年
2022苗栗火旁龍在苗栗火車站西站設置客家龍神壇，引發像告別式會場、靈堂等議論，苗栗市公所回應將色調從紫色調整成紅色，許多市民覺得街頭變得喜氣洋洋，吉利迎接春節及元宵節。
火旁龍是苗栗客家特有民俗活動，苗栗市公所2年首推街頭光環境設計，「行運一條龍」景觀藝術獲得好評，今年延續在苗栗火車站、中正路及市公所等地，建置「火旁旺龍城 2022多彩貓裏」主題街頭景觀布置，即日到元宵節下午5點亮到隔天凌晨2點，繽紛多彩打造街頭節慶的氛圍。
其中，苗栗火車站西站的客家龍神壇的半成品先前引起熱烈討論，有些網友認為乍看很像告別式的會場、靈堂，市公所從善如流，成品主色調整成紅色，昨天西站對面英才觀光夜市營業，許多民眾到西站廣場休憩，都認為變得喜氣洋洋，有過年的味道。
市公所指出，客家龍神壇以海底龍宮為發想設計，打造成大型海底世界，三角公園設計「龍騰雲起」，選在火旁龍踩街起點，飛躍的龍代表能為地方消災，給家戶帶來好運，跟著龍走可以多吸點祥瑞之氣，帶來平安吉祥。
踩街中正路沿途布置「綻放異彩」、「龍騰祈安」、「歲福圓滿」等造型燈片，打造節慶氛圍，踩街終點苗栗火車站東站則有「龍騰雲彩」藝術裝置，藉由龍意象及雲霧繚繞，呈現龍的神秘感，寓意在新年都能擁有一個好的開始，祈求新年安康。此外，「市民廣場」沿府前路到市公所有光廊，火旁龍之夜場地河濱公園入口處規畫「銀河天空」等光環境，都有可觀之處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言