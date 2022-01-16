苗栗火旁龍客家龍神壇變紅了 喜氣迎過年

2022苗栗火旁龍在苗栗火車站西站設置客家龍神壇，引發像告別式會場、靈堂等議論，苗栗市公所回應將色調從紫色調整成紅色，許多市民覺得街頭變得喜氣洋洋，吉利迎接春節及元宵節。

火旁龍是苗栗客家特有民俗活動，苗栗市公所2年首推街頭光環境設計，「行運一條龍」景觀藝術獲得好評，今年延續在苗栗火車站、中正路及市公所等地，建置「火旁旺龍城 2022多彩貓裏」主題街頭景觀布置，即日到元宵節下午5點亮到隔天凌晨2點，繽紛多彩打造街頭節慶的氛圍。

其中，苗栗火車站西站的客家龍神壇的半成品先前引起熱烈討論，有些網友認為乍看很像告別式的會場、靈堂，市公所從善如流，成品主色調整成紅色，昨天西站對面英才觀光夜市營業，許多民眾到西站廣場休憩，都認為變得喜氣洋洋，有過年的味道。

市公所指出，客家龍神壇以海底龍宮為發想設計，打造成大型海底世界，三角公園設計「龍騰雲起」，選在火旁龍踩街起點，飛躍的龍代表能為地方消災，給家戶帶來好運，跟著龍走可以多吸點祥瑞之氣，帶來平安吉祥。