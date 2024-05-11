北大特區無障礙人行道 多處重挖

新北三峽北大特區去年起多處路口人行道進行無障礙改善工程，但民眾發現，今年才完工又重新開挖，工程敲打噪音，車輛、行人繞道十分擾民。養工處表示，樹林公所發包後驗收未通過標準，才會進場二次施工。

北大特區早期都市計畫規定退縮建築線，為改善人行道無障礙空間，養工處陸續規畫學勤路，與大有、大成、大雅、學成等多處路口的無障礙改善、新設導盲磚等措施，但去年施工後，今年又打掉重蓋，持續多個月的敲打噪音，嬰兒車、輪椅寸步難行，引發民怨。

養工處表示，檢討三峽、樹林一帶的人行環境時發現，共有12個路口導盲磚未對齊，為保障視障朋友行的安全，決定重鋪。12處路口中，樹林學勤、大有路口，和三峽大學路、學成路口之前由公所完工，現再由養工處拆除改善，2處預計5月底完工，其餘10處則於6月底前完工。

市議員廖宜琨批評，一個工程要做兩次很明顯是督工有問題，廠商施作公共工程，政府難道不用監督施工狀況？發包後就丟給監造「拍拍屁股走人」，甚至施工不當，導致周邊公車站牌因此倒下，嚴重影響當地居民生活品質。