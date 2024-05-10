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台鹽聲明：綠能相關工程案去年3月即移送檢調 絕無拖延
台鹽公司遭質疑怠於處理關係企業台綠公司工程案，台鹽晚間發新聞稿澄清，指公司早於去年3月即將涉及台綠與民股股東、或其關係企業間工程承攬關係以及可能存在違法疑慮等相關資料移送檢調機關。聲明「並無外界及媒體所述怠於處理情形」。
台鹽表示，台綠前任高層所涉事件，台鹽「早已啟動調查」，但因台綠人員更迭頻繁等因素，導致資料蒐集費時和困難，近一年多來，除與台綠多次配合檢調單位調查，台鹽並陸續就台綠前任高層所涉義竹案相關上下包契約進行盤點整理，因資料龐雜，直至近期資料始完備，才在4月、5月再次將其他所涉前任高層違法疑慮的相關資料再移送給檢調機關。
台鹽指出，因非直接被害人，將資料移送檢調告發，台鹽也已責成台綠對於前任高層盡速提出告訴，並採取必要法律行動，臺鹽與台綠會持續與檢調單位合作，積極推進案件調查與處理，維護公司權益。
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