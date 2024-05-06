國小幼園腸病毒破4千例 侯友宜：板橋、中和列高風險區

國內腸病毒正處於流行期，新北教育局說，截至目前下學期腸病毒通報，國小1428例、幼兒園2937例，較去年同期提升，且國小及幼兒園停課班級數以板橋區49班最多。新北市長侯友宜今視察板橋江翠國小說，板橋、中和是高風險區，如孩子感冒盡量別上學，並提醒應勤洗手、整理環境積水，減少病媒蚊孳生。

侯友宜今視察板橋江翠國小，包含校內生態池、農園及健康中心。侯說，這段時間是腸病毒、登革熱的好發時期，尤其腸病毒在板橋、中和列為高風險地區，提醒大家勤洗手、保持環境整潔，感冒就盡量不要來學校。此外，5月梅雨季來臨，雨後應加強檢查，清除積水容器，若家長有需要，新北有9間特約醫院提供腸病毒照護。

江翠國小校長周麗櫻說，學校定期消毒全校環境，每日清洗消毒幼生常接觸物品，並維持環境通風與清潔。另外，學校每週依教育局登革熱病媒孳生源自我檢查表巡視環境，清除孳生源，尤針對學校工地、農園及髒亂點等高風險區域加強巡查。

教育局說，新北訂有學校及幼兒園腸病毒通報及停課規定，高風險區域內幼兒園於一周內有2名以上幼學童，經醫師診斷感染或疑似感染手足口症、疱疹性咽峽炎或腸病毒時，應停止上課7日，非高風險區域內幼兒園由收托半數以上家長同意，得採取停課措施，並報教育局核備，而國小以上學制則原則無需停課，惟國小為避免疫情蔓延，決定停課時，應報教育局核備。